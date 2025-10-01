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Join us trackside for our Kentucky Derby watch party on Saturday, May 2. Watch live Gulfstream Park Races and Simulcast Races from Churchill Downs.

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Experience the ultimate Kentucky Derby watch party on Saturday, May 2. Take in the thrill of live Gulfstream Park Races and Simulcast Races from Churchill Downs. The watch party will feature a live DJ, yard games, photo opportunities, & more.
Festive Derby attire encouraged.

Admission includes one complimentary Woodford Reserve Mint Julep, or beer/wine + a commemorative pin (available while supplies last).

Official Derby souvenir glasses available for purchase, as well as BBQ fare and cash bar.

This is a 21+ event.

LOCATION
Trackside, South Apron | Gulfstream Park

DATE & TIME
Saturday, May 2
3PM - 7:30 PM

EVENTS/TICKETING

Upcoming events

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May 10, 2026

RSVP
1920x1080 TV Martin Pani Lingui TaTT FINAL (1)(1)

Taste at the Track - Martinis, Paninis, & Linguine

May 23, 2026

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