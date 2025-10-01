Experience the ultimate Kentucky Derby watch party on Saturday, May 2. Take in the thrill of live Gulfstream Park Races and Simulcast Races from Churchill Downs. The watch party will feature a live DJ, yard games, photo opportunities, & more.

Festive Derby attire encouraged.

Admission includes one complimentary Woodford Reserve Mint Julep, or beer/wine + a commemorative pin (available while supplies last).

Official Derby souvenir glasses available for purchase, as well as BBQ fare and cash bar.



This is a 21+ event.