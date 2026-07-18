Rezasrolex saca su clase a relucir para vencer en “The Pay Any Price Handicap”7/5/2026
HALLANDALE BEACH, FL – La octava carrera del domingo 5 de julio de 2026 en Gulfstream Park fue “The Pay Any Price Handicap”, evento con premio de $70,000 disputado en distancia de cinco furlongs sobre pista de grama para ejemplares de tres y más años. Inicialmente fueron siete los inscritos, pero el grupo quedó reducido a cinco participantes tras los retiros de Nic’s Bro y Rouki.
Esperon salió decidido a imponer una velocidad explosiva en la delantera, mientras el amplio favorito Rezasrolex se mantenía en la segunda posición. El puntero parecía dispuesto a llegar hasta el final después de registrar parciales de 20.64 para el primer cuarto de milla y 42.62 en la media milla. Sin embargo, Edwin González exigió a Rezasrolex en el momento oportuno y el alazán respondió con autoridad para dominar a Esperon con relativa facilidad y cruzar la meta en tiempo de 54.59. Esperon conservó el segundo lugar, mientras If Not for Luck avanzó desde el fondo para finalizar tercero, dejando a Extendo en la cuarta posición.
Rezasrolex, que cerró como gran favorito y devolvió $2.60 por concepto de ganador, es un ejemplar de cinco años hijo de Bucchero en Sister Charlie, por Indian Charlie. Cuenta con el entrenamiento de Joseph F. Orseno, pertenece a Robert Cotran y fue criado en Florida por Scott Herbertson. El vencedor consiguió su tercera victoria de 2026, la segunda de manera consecutiva, en seis presentaciones durante la temporada. Además, alcanzó el triunfo número 15 de su campaña en 22 actuaciones y elevó sus ganancias a $445,368.