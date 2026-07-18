Bayou Brigid venció en cerrado final en la cuarta carrera del lunes 7/13/2026

HALLANDALE BEACH, FL – Este lunes 13 de julio se disputó en Gulfstream Park un programa de nueve competencias, entre las que destacó la cuarta carrera, un Allowance Optional Claiming con premiación de $70,000 para yeguas de tres y más años, celebrado en distancia de una milla sobre la pista de grama. Seis ejemplares tomaron parte en la prueba tras el retiro de She Prospers.

La victoria correspondió a Bayou Brigid, una castaña de tres años que, bajo la conducción del venezolano Leonel Reyes, tuvo que emplearse al máximo para doblegar a una combativa Calathea, su principal rival de principio a fin. Olivia Valentina se apoderó del tercer lugar por delante de la tordilla Spicy Princess, una de las favoritas. Los parciales fueron de 24.18 para el primer cuarto de milla, 49.07 para la media milla, 1:12.20 para los seis furlongs y 1:23.78 para los siete, antes de completar el recorrido en 1:35.49.

Entrenada por Heather Smullen, Bayou Brigid es hija de Neolithic en Courageous Cajun, por Treasure Beach, y pertenece a Sea Warrior Stables LLC y Heather Smullen. Criada en Florida por Helen Barbazon y Joseph Barbazon, alcanzó su tercera victoria en 12 presentaciones y la segunda de la temporada 2026, elevando sus ganancias acumuladas a $191,750. La vencedora respondió al respaldo de buena parte del público apostador y devolvió $6.40 por boleto ganador.