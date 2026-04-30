Caldera regresa imponente y domina de punta a punta en la séptima del jueves 4/30/2026

HALLANDALE BEACH, FL – El tordillo Caldera, de cuatro años, regresó a la acción con una actuación dominante en la séptima carrera de Gulfstream Park, un Allowance Optional Claiming de $70,000 disputado sobre una milla en arena. Hijo de Liam's Map en Send Me On My Way, por Tiznow, el ejemplar respondió plenamente al favoritismo, mostrando superioridad desde el mismo instante en que se abrieron las puertas del partidor.

Conducido con seguridad por Nik Juarez y presentado en óptimas condiciones por Saffie Joseph Jr., Caldera asumió el control de la prueba desde la largada y nunca lo cedió. Marcó parciales de 23.73 para el primer cuarto, 46.10 en la media milla y 1:10.79 en los seis furlongs, siempre con Skellig Michael como escolta cercano pero sin capacidad de amenazar seriamente su dominio. El avance final de Oasis Prince le permitió quedarse con el tercer lugar, mientras Freaky Neeks y Swashbuckle completaron el orden de llegada.

Deteniendo el cronómetro en 1:37.53 para la milla, Caldera dejó claro que atraviesa un gran momento en su primera salida del año. Propiedad de MyRacehorse y criado en Kentucky por Don Alberto Corporation, el tordillo suma ahora dos victorias en siete presentaciones, con ganancias acumuladas de $250,616. Esta reaparición no solo reafirma su calidad, sino que lo proyecta como un ejemplar a seguir en próximas competencias dentro del circuito.