Celtic Dispute vence en emocionante final del The Royal Palm Juvenile Stakes 5/9/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La sexta carrera del programa sabatino del 9 de mayo de 2026 en Gulfstream Park, el “The Royal Palm Juvenile Stakes”, ofreció un desenlace vibrante que mantuvo en suspenso a los aficionados hasta el propio disco. Sobre cinco furlongs en pista de grama y con ocho potros dosañeros en acción tras la deserción de Jost a Chance Yadi, la castaña Celtic Dispute terminó imponiéndose en dramático cabeceo sobre la favorita Skara Brae, luego de un intenso “toma y dame” durante toda la recta final. Cuando parecía que Skara Brae resistiría el empuje de su rival, Celtic Dispute volvió a la carga en los tramos decisivos para sorprender en plena sentencia y quedarse con el importante compromiso selectivo.

Celtic Dispute, una hija de Leinster en Bert’s Altarcation, por Bertrando, fue criada en el estado de Florida por K. Sheehan, M.F. Nicholson, M. Gauchat & McN Thoroughbreds y Dr. J. Speis, defendiendo los colores de Dew Sweepers LLC. La pupila del experimentado entrenador Patrick L. Biancone contó con una precisa conducción de Luis Saez, logrando así su primera victoria en apenas su segunda presentación pública. Además del prestigio de la prueba, la potranca sumó una producción de $79,300, consolidándose como una de las juveniles más prometedoras de este inicio de temporada.

La prueba tuvo un desarrollo vertiginoso desde el comienzo, con parciales de 21.28 para el primer cuarto de milla y 44.06 para la media milla, reflejando la intensidad del tren de carrera. El cronómetro se detuvo en 56.17 para los cinco furlongs sobre el césped. Skara Brae, que llegaba invicta en una salida y respaldada ampliamente por el favoritismo, cayó con todos los honores tras sostener un prolongado duelo con la vencedora. El tercer puesto fue para el debutante Braums Run, que dejó positiva impresión en su estreno, mientras que Omaha Forty, otro macho que hacía su primera actuación, completó la superfecta en la cuarta posición.