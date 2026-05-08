Chance to Party vence a Calypso Moon en la mejor rentada del viernes 5/8/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La castaña de tres años Chance to Party sorprendió este viernes 8 de mayo de 2026 en Gulfstream Park al imponerse en la quinta carrera del programa, la prueba mejor rentada de la jornada, un Allowance de $65,000 disputado sobre cinco furlongs en superficie de grama. La hija de Chance It en More Than a Party, por More Than Ready, derrotó en cerrado duelo a Calypso Moon luego de una enérgica conducción de Rajiv Maragh, quien la mantuvo en carrera desde la salida para definir con fuerza en los metros finales.

Presentada por Mary Lightner, quien además figura como propietaria, la defensora del establo criado en Florida por Shooting Star Thoroughbreds consiguió así su segunda victoria consecutiva de la temporada 2026. La potranca había debutado este año con un ajustado revés por pescuezo en Colonial Downs antes de enlazar triunfos consecutivos en Gulfstream Park, mostrando notable progreso en pruebas de velocidad sobre distintas superficies.

Chance to Party alcanzó su segunda victoria en ocho presentaciones de por vida, luego de haber estrenado su cuenta ganadora previamente sobre tapeta y ahora añadir un nuevo éxito en césped. Los parciales de la competencia fueron de 21.30 para el primer cuarto de milla y 43.43 para la media milla, mientras que el tiempo final quedó registrado en 55.28 para los cinco furlongs. Ocala Gala completó la trifecta en la tercera posición, seguida por Love Actually y Boot's On the Moon.