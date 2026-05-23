Coffee At K J’s sorprende al cierre de la jornada del viernes con yunta venezolana 5/1/2026

HALLANDALE BEACH, FL – En una vibrante jornada en Gulfstream Park, el castrado castaño de cuatro años Coffee At K J’s firmó una de las actuaciones más sorpresivas y meritorias del viernes 1 de mayo de 2026, al imponerse con un potente remate en la octava carrera, un Allowance de $65,000 disputado sobre cinco furlongs en la pista de grama. Hijo de Cajun Breeze en Absolute Madness, por West Acre, el defensor de los colores de Vicente Stella Stables LLC desplegó un avance demoledor en los tramos decisivos, dejando sin respuesta a un grupo que, en teoría, le superaba en preferencias.

La prueba tuvo además un marcado acento venezolano, con Leonel Reyes Ramos administrando con precisión cada metro del recorrido y el experimentado Víctor Barboza Jr. sellando su tercera victoria de la jornada, reafirmando su excelente momento en el meeting. La estrategia fue clara: reservar energías en los compases iniciales para luego lanzar un avance contundente por la parte exterior, sorprendiendo a propios y extraños en los metros finales.

Compañero de cuadra del cotizado Sabian, que terminó cediendo el placé ante Zevi’s Zone, Coffee At K J’s capitalizó el desgaste de los punteros y pagó un generoso dividendo de 27 a 1, consolidándose como la gran sorpresa de la tarde. Criado en Florida por Stonehedge LLC, el alazán alcanzó así su segunda victoria del año en cuatro salidas y la tercera de su campaña en 14 presentaciones, confirmando una progresión que ahora le posiciona como un ejemplar a seguir en este competitivo circuito.