Corbet’s Crush sorprendió en la séptima competencia dominical 5/10/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La séptima carrera del programa del domingo 10 de mayo de 2026 en Gulfstream Park fue un Allowance Optional Claiming de $70,000 disputado sobre cinco furlongs en pista de grama, prueba que reunió a ocho hembras de tres o más años y que terminó con una gran sorpresa en el marcador. La victoria le correspondió a la alazana Corbet’s Crush, una tresañera que respondió con contundencia en los tramos decisivos bajo la conducción de Diego A. Herrera y presentada en óptimas condiciones por la entrenadora Heather Smullen.

La vencedora, hija de Volatile en Qiaona, por Wilco, defiende los colores de Rebel Racing LLC y fue criada en Kentucky por Judy Hicks. Corbet’s Crush se convirtió en una de las notas más destacadas de la jornada al devolver un generoso dividendo de $35.60 por ganador, luego de desarrollar un potente remate que le permitió desplazar con autoridad a sus rivales en la recta final. Durante buena parte del recorrido se mantuvo entre la tercera y cuarta posición, siempre al acecho, antes de lanzar el avance decisivo que terminó inclinando la balanza claramente a su favor.

Royally Blue, una de las cotizadas de la competencia, debió conformarse con el segundo lugar, mientras que Thankfully, principal favorita del evento, completó la trifecta. Ratu Jawa arribó cuarta y Clay Soldier cerró el marcador de las cinco primeras. Para Corbet’s Crush significó la segunda victoria de la temporada 2026 y también el segundo triunfo de su campaña general tras cinco actuaciones, elevando sus ganancias acumuladas a $55,373. Los parciales de la prueba fueron de 22.00 para el primer cuarto de milla, 43.97 para la media milla y tiempo final de 55.47 para los cinco furlongs.