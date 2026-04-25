Damon’s Mound brilló en The FHBPA Sprint Stakes 4/25/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La décima carrera del sábado 25 de abril de 2026 en Gulfstream Park fue el FHBPA Sprint Stakes, disputado en distancia de seis furlongs y medio sobre superficie de arena. La victoria le correspondió al notable sprinter Damon's Mound, un castaño oscuro de seis años hijo de Girvin en San Antonio Stroll, por Stroll, quien reafirmó su clase como uno de los velocistas más consistentes del circuito.

Con la efectiva yunta del jinete Junior Alvarado y el entrenador William I. Mott, el ejemplar propiedad de Cliff Love y Michele Love, y criado en Florida por Cliff Love, sumó su tercera victoria del año 2026 en cuatro presentaciones, además de la novena en 21 actuaciones de por vida. Damon's Mound tuvo un breve careo de velocidad en los metros iniciales con Hurricane Nelson, pero rápidamente dejó claro su dominio al adueñarse de la delantera sin oposición.

La prueba se desarrolló con parciales de 22.49 para el primer cuarto de milla, 45.12 en la media milla y 1:09.12 para los seis furlongs, registrando un tiempo final de 1:17.08. En la recta decisiva, Damon's Mound se despegó con autoridad para asegurar el triunfo, mientras Classic of Course avanzó para quedarse con el segundo lugar, superando a Hurricane Nelson, que finalizó tercero. Flood Zone ocupó la cuarta posición y Nothingsubtle cerró el marcador en el quinto puesto, en una competencia que confirmó la superioridad del ganador.