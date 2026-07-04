El chileno Gran Oriente responde en “The Soldier’s Dancer Handicap” 7/4/2026

HALLANDALE BEACH, FL – Este sábado 4 de julio de 2026, Gulfstream Park presentó un atractivo programa de once competencias que tuvo como uno de sus momentos estelares la disputa del “The Soldier's Dancer Handicap”, una prueba dotada con $100,000 sobre recorrido de 1 milla y 1/16 en la pista de grama para ejemplares de tres y más años. El chileno Gran Oriente, amplio favorito en las apuestas, respondió a las expectativas con una sólida demostración al avanzar desde posiciones intermedias y desplegar un contundente remate en la recta decisiva para imponerse por un cuerpo y medio sobre Nemo, mientras Missed the Cut completó una destacada atropellada para quedarse con el tercer lugar, seguido por Indecisiveness.

Gran Oriente, un zaino de cinco años hijo de Classic Empire en la chilena Oresteia, por Verrazano, volvió a confirmar el gran momento que atraviesa bajo la preparación de Saffie A. Joseph, Jr. y con la conducción de Rasheed Hughes. Defendiendo los colores de Epic Horses, LLC, WSS Racing, LLC, A M A Stables, BAG Racing Stables, LLC y Paul Braverman, el ejemplar criado en Chile por Haras Paso Nevado consiguió su cuarta victoria de la temporada en apenas cinco presentaciones, elevando además a siete su cosecha de triunfos en 18 actuaciones de por vida.

El desarrollo de la competencia fue exigente, con fraccionales de 23.58, 47.05, 1:09.89 y 1:33.58, antes de registrar un tiempo final de 1:39.75. Pese a encontrar algunos contratiempos durante el recorrido, Gran Oriente mostró clase y determinación para superar las dificultades y resolver el compromiso con autoridad. Su convincente actuación ratificó la confianza de los apostadores y especialistas, recompensando a sus seguidores con un dividendo de $5.20 por concepto de ganador.