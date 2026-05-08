El pote del Rainbow 6 del sábado está estimado en $100,000 5/8/2026

Royal Palm Juvenile y Royal Palm Juvenile Fillies encabezan la jornada

Clasificatorias para Royal Ascot protagonizan la secuencia del Rainbow 6

HALLANDALE BEACH, FL – El pote acumulado del Rainbow 6 de 20 centavos está proyectado a alcanzar los $100,000 este sábado en Gulfstream Park, escenario de una cartelera de 10 carreras que tendrá como pruebas principales el Royal Palm Juvenile ($125,000) y el Royal Palm Juvenile Fillies ($125,000).

La secuencia del Rainbow 6 abarcará las carreras 5 a la 10. El Royal Palm Juvenile se disputará como la sexta competencia, mientras que el Royal Palm Juvenile Fillies será la octava del programa. Ambos stakes se correrán sobre cinco furlongs en grama y otorgarán a sus ganadores un pase automático para una de las seis pruebas del meeting de Royal Ascot (16 al 20 de junio) en Ascot Racecourse, además de un estipendio de $25,000 para el transporte del ejemplar.

Skara Brae, entrenada por Wesley Ward, podría convertirse en una de las favoritas de los apostadores como posible “single” enfrentando a los machos, luego de ser instalada 8-5 en la línea matutina del Royal Palm Juvenile. La hija del múltiple ganador de Grado 1 Golden Pal debutó con una contundente victoria por 4 ½ cuerpos en un maiden special weight abierto en Keeneland.

Por su parte, Pot’s Right, entrenada por Phillip Antonacci, fue señalada como favorita 2-1 en la línea matutina para el Royal Palm Juvenile Fillies, programado como la octava carrera. La hija de Bold d’Oro también ganó en su estreno sobre la pista principal de Keeneland, superando una mala partida para imponerse de manera convincente. Boots, ganadora dominante en su debut en Gulfstream Park, hará su estreno sobre césped y su primera salida desde que pasó al establo de Carlos David. El entrenador miembro del Salón de la Fama Mark Casse contará además con dos debutantes: Pros and Cons, hija del campeón de la Triple Corona Justify, y Sass Sass, hija de War of Will, ganador del Preakness 2019 y también entrenado por Casse.

La secuencia del Rainbow 6 concluirá con un maiden special weight sobre grama y 7 ½ furlongs para potrancas de tres años, carrera que reunió ejemplares entrenados por Casse, el también miembro del Salón de la Fama Todd Pletcher, Brad Cox, Patrick Biancone, Jose D’Angelo y Saffie Joseph Jr. Entre las participantes destaca Restock, una debutante criada en Japón y propiedad de Mike Repole, que será presentada por D’Angelo.

En el Rainbow 6, el pozo acumulado solo se paga cuando existe un único boleto ganador con los seis vencedores de la secuencia. En los días en que no aparece un boleto único, el 70% del dinero apostado se distribuye entre quienes tengan la mayor cantidad de aciertos, mientras el 30% restante pasa a incrementar el jackpot. En las jornadas de pago obligatorio, el total del pozo se reparte entre los apostadores con más ganadores en la secuencia de seis carreras.

El Rainbow 6 quedó sin ganador este viernes por tercera jornada consecutiva desde el más reciente acierto del jackpot. El domingo habrá pago obligatorio.