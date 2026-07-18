El Princess Rooney (G3) encabeza el calendario selectivo del Sunshine Meet 7/10/2026

La prueba otorgará clasificación directa a la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint

El meeting contará con 14 stakes y $250,000 del Fondo de Incentivos para criados en Florida

HALLANDALE BEACH, Florida – El Princess Rooney Stakes (G3), dotado con $225,000 y parte del programa clasificatorio Win and You’re In para la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint (G1), volverá a ser la carrera estelar del Sunshine Meet de otoño en Gulfstream Park, cuya programación comenzará durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Un total de 14 pruebas selectivas, con premios combinados de $1.925 millones —incluidos $250,000 provenientes del Fondo de Incentivos para ejemplares criados en Florida—, serán disputadas durante el Sunshine Meet, antesala del prestigioso Championship Meet 2026-2027, que comenzará el jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias.

El Princess Rooney, que celebrará su edición número 40, se correrá el sábado 12 de septiembre sobre siete furlongs para yeguas y potrancas de tres años y mayores. La jornada también incluirá el Bob Umphrey Turf Sprint, de $100,000, sobre cinco furlongs para ejemplares de tres años y mayores, y el Ginger Punch Stakes, igualmente dotado con $100,000, sobre una milla en césped para yeguas y potrancas de tres años y mayores.

La Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint, con premio de $1 millón y también disputada sobre siete furlongs, está programada para el 31 de octubre en Keeneland.

Saffie Joseph Jr., actual líder de la estadística del Royal Palm Meet y en busca de su decimosexto título consecutivo en Gulfstream Park, se convirtió en 2025 en el primer entrenador en ganar tres ediciones seguidas del Princess Rooney, gracias al triunfo de Haulin Ice. La yegua, ganadora de 12 carreras y productora de casi $1.3 millones, es la ejemplar criada en Arkansas con mayores ganancias en la historia. Posteriormente terminó sexta en la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint.

En 2024, la millonaria Soul of an Angel, ganadora de tres pruebas de grado, utilizó el Princess Rooney como preparación para imponerse en la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint, actuación que le valió el Premio Eclipse como campeona velocista. Un año antes, Three Witches ganó el Princess Rooney para Joseph y luego finalizó tercera en la Breeders’ Cup.

La californiana Ce Ce conquistó ediciones consecutivas del Princess Rooney en 2021 y 2022. Ganadora de $2.4 millones y de ocho pruebas de grado, tres de ellas de Grado 1, Ce Ce completó en 2021 el doblete Princess Rooney-Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint durante su temporada de campeonato. En 2022 volvió a ganar el Princess Rooney antes de terminar cuarta en la Breeders’ Cup.

Desde 2009, 13 de las últimas 15 ganadoras del Princess Rooney participaron posteriormente en la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint. Entre ellas figura Musical Romance, vencedora del Princess Rooney de 2012. La yegua había sido segunda en esa prueba en 2011, temporada en la que luego conquistó la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint y fue proclamada campeona velocista bajo el entrenamiento del fallecido Bill Kaplan.

El calendario selectivo del Sunshine Meet comenzará el sábado 5 de septiembre con dos carreras de $150,000 para ejemplares criados en Florida: el FHBPA Three Ring, para potrancas de dos años, y el FHBPA Express Tour, para juveniles. Ambas se correrán sobre siete furlongs en la pista principal.

Tras la jornada del Princess Rooney, la próxima cita será el sábado 26 de septiembre con el Hollywood Beach Stakes, prueba abierta de $100,000 sobre cinco furlongs en césped para ejemplares de dos años.

Los juveniles criados en Florida volverán a ser protagonistas el sábado 3 de octubre con el Awesome Feather Stakes, de $250,000 para potrancas, y el Three Rules Stakes, también con bolsa de $250,000. Ambas pruebas se disputarán sobre una milla de una curva en la pista principal.

El fin de semana de la Breeders’ Cup contará en Gulfstream con cuatro stakes sobre césped. El viernes 30 de octubre se correrán el Cellars Shiraz Stakes, de $100,000 para potrancas de tres años sobre 1 1/16 millas, y el Our Dear Peggy Stakes, de $100,000 para potrancas de dos años sobre una milla.

El sábado 31 de octubre se disputarán el Armed Forces Stakes, de $100,000 para ejemplares de dos años sobre una milla, y el Showing Up Stakes, con el mismo premio para tresañeros sobre 1 1/16 millas.

El calendario selectivo del Sunshine Meet concluirá con dos pruebas de velocidad sobre seis furlongs: el Juvenile Fillies Sprint, de $100,000, el sábado 7 de noviembre, y el Juvenile Sprint, también dotado con $100,000, el sábado 14 de noviembre.