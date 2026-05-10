El Rainbow 6 con Pago Obligatorio Reparte Múltiples Premios de $9,615 5/10/2026

HALLANDALE BEACH, FL – El pago obligatorio del pozo acumulado del Rainbow 6 de 20 centavos produjo múltiples dividendos de $9,615.54 este domingo en Gulfstream Park.

La combinación ganadora de la popular apuesta multirrenglón, cuya secuencia abarcó las carreras 4 a la 9, fue 1-7-1-1-8-9. En total, hubo 123 boletos acertados.

El Rainbow 6 no había sido acertado durante cuatro jornadas consecutivas desde el último golpe al acumulado, lo que dejó un carryover de $60,306 para la programación dominical, jornada en la que se apostaron $802,114 al pozo.

El Rainbow 6 comenzará nuevamente cuando las competencias en vivo regresen el viernes, con un pozo estimado de $50,000. La secuencia del Rainbow 6 comprenderá las carreras 4 a la 9 e incluirá dos pruebas Starter Allowance en las carreras 5 y 6, además de un Allowance de primer nivel para yeguas y potrancas criadas en el estado sobre césped en la séptima carrera. El entrenador Mark Casse presentará a Souper Landslide, una hija de Tapit que logró su primera victoria sobre grama en febrero, mientras que Ruben Sierra ensillará a My Denysse, segunda en su salida más reciente bajo las mismas condiciones y ganadora en 2024 de la división My Dear Girl del FTBOA Sire Stakes, dotada con $300,000.

En el Rainbow 6, el pozo acumulado solo se paga íntegramente cuando existe un único boleto ganador con los seis aciertos. En las jornadas en las que no aparece un boleto único, el 70 % de lo recaudado en el día se distribuye entre los apostadores con la mayor cantidad de ganadores, mientras que el 30 % restante pasa a incrementar el acumulado. En los días de pago obligatorio, la totalidad del pozo se reparte entre el apostador o los apostadores que tengan la mayor cantidad de aciertos en la secuencia de seis carreras.