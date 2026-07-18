El tordillo Back Em Up ganó con autoridad en “The Wildcat Red Handicap” 7/3/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La octava carrera del viernes 3 de julio en Gulfstream Park fue “The Wildcat Red Handicap”, un evento disputado en distancia de una milla sobre pista de arena para ejemplares de tres y más años. La prueba contó con siete participantes tras los retiros del chileno The Thor, I Know I Know y Fiveeyesonskystars, quedando un lote competitivo en el que Back Em Up terminó confirmando su condición de favorito.

El tordillo de cuatro años, hijo de Take Charge Indy en Archer City, por Silver City, respondió con autoridad bajo la conducción del venezolano Samy Camacho y se impuso de manera contundente para alcanzar su primera victoria de la temporada 2026 en seis actuaciones. Back Em Up, entrenado por Bobby S. Dibona, defiende los colores de Keough and Meaney, LLC and TCC Stables, LLC, y fue criado en Kentucky por Chris & Mackenzie Johnson. Con este triunfo, elevó su registro general a seis victorias en 21 presentaciones.

Racing Driver se encargó de ocupar la posición de escolta, mientras Steal Sunshine finalizó tercero y Roar of the Beast completó el marcador en la cuarta casilla. Los parciales de la competencia fueron de 24.60 para el primer cuarto de milla, 47.44 para la media milla, 1:11.62 para los seis furlongs y 1:24.16 en los siete furlongs, con tiempo final de 1:37.13. Back Em Up cerró como el principal favorito del evento y dejó dividendo de $4.60 por concepto de jugada a ganador.