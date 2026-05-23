En el día del Kentucky Derby, Sonny León sorprende en The English Channel Stakes 5/2/2026

HALLANDALE BEACH, FL – El English Channel Stakes ofreció este fin de semana una de las notas más sorpresivas del calendario selectivo, cuando Bolero Bay, un castaño castrado de tres años hijo de Basin en Essence Of Audre, por Exchange Rate, protagonizó una valiente exhibición de velocidad y resistencia para imponerse de punta a punta en la milla sobre grama con premio de $100,000. Defendiendo los colores de Mast Thoroughbreds LLC y criado en Florida por Larry Alan Wynn, el ejemplar salió decidido desde la partida y nunca permitió que sus rivales comprometieran seriamente su dominio, firmando una victoria que pocos anticipaban en la antesala del gran día del Kentucky Derby en Churchill Downs.

Bajo la conducción del ganador del Derby Sonny León y presentado en condiciones por el entrenador Michael Yates, Bolero Bay respondió con creces a pesar de cotizar 20 a 1 en el Morning Line, devolviendo un generoso dividendo de $37,00 a ganador. El planteamiento fue claro y ejecutado con precisión: asumir el control desde el salto inicial y sostener un ritmo firme a lo largo del recorrido. Sus parciales reflejan esa determinación: 22.93 para el primer cuarto de milla, 46.44 en la media milla, 1:10.01 para los seis furlongs y 1:21.39 en los siete furlongs, antes de detener el cronómetro en 1:33.27 para la distancia de la milla.

En el remate, My Favorite Bird, guiado por José Morelos, intentó acercarse sin lograr reducir la ventaja del puntero, conformándose con el segundo puesto. Zephyros, con la monta del venezolano Samy Camacho, completó la trifecta, mientras Bronze Bullet, bajo la conducción de Leonel Reyes, cerró en la cuarta posición. Para Bolero Bay, esta significó su tercera victoria en cuatro actuaciones durante 2026, manteniendo un rendimiento casi perfecto (de 4-3) en la temporada y elevando su producción total a $102,170 en seis presentaciones, perfilándose como un nombre a seguir dentro del circuito de grama.