Golden Tempo vence en la edición 152 del Kentucky Derby 5/3/2026

LOUISVILLE, KY – En una jornada cargada de historia y emociones en Churchill Downs, Golden Tempo protagonizó una electrizante arremetida en la recta final para imponerse por estrecho margen sobre Renegade y conquistar la edición 152 del Kentucky Derby, disputada este sábado 2 de mayo de 2026. El ejemplar, que partió desde la incómoda posición 19 y con cotización de 30-1, superó todos los pronósticos para convertirse en el gran protagonista de la primera gema de la Triple Corona norteamericana, dejando en el tercer lugar al sorpresivo Ocelli.

La victoria tuvo un significado aún mayor al convertir a Cherie DeVaux en la primera mujer en entrenar al ganador del Kentucky Derby, un hito que marca un antes y un después en la historia del hipismo. DeVaux, quien apenas disputaba su primera participación en esta prueba ocho años después de iniciar su propio establo, se une además a Jena Antonucci como una de las pocas mujeres en conquistar una carrera de la Triple Corona, recordando el triunfo de Arcangelo en el Belmont Stakes de 2023. Durante la semana, la entrenadora había restado importancia al logro potencial, pero tras la victoria reconoció el impacto que puede tener como figura inspiradora para futuras generaciones.

En la silla, el boricua José Ortiz desplegó toda su experiencia para alcanzar su primer triunfo en el Derby en su undécimo intento, coronando además una semana brillante tras su éxito previo en el Kentucky Oaks. En un duelo familiar, superó a su hermano Irad Ortiz Jr., quien condujo a Renegade hasta el segundo puesto. La carrera se disputó con un reducido grupo de 18 participantes luego del retiro de última hora de Great White tras un incidente en pista, pero ello no restó espectacularidad a una edición que quedará grabada por la histórica conquista de Golden Tempo y el avance significativo que representa para el deporte.