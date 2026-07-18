Gran expectativa por las jornadas de lunes en Gulfstream Park 7/7/2026

Recibidas las inscripciones para una cartelera de nueve carreras el 13 de julio

Nuevas apuestas, bajas retenciones y pago obligatorio del Rainbow 6 cada lunes

Late Pick 3 de $3, Late Double de $5 y especiales de comida y bebidas

El Summer Sweep Pick 5 entre varios hipódromos comenzará el 20 de julio

HALLANDALE BEACH, Florida – Gulfstream Park celebrará el próximo 13 de julio la primera de ocho jornadas de lunes durante el Royal Palm Meet, con el estreno de nuevas apuestas que ofrecerán tasas de retención favorables para el público, el primer pago obligatorio de los lunes en el Rainbow 6 de 20 centavos y promociones de comida y bebidas en diferentes áreas del hipódromo.

La cartelera de nueve carreras comenzará a las 12:20 p.m., hora del Este, con una prueba maiden sobre césped que reunió a 11 yeguas y potrancas. Las carreras en vivo se disputarán los sábados, domingos y lunes hasta el 31 de agosto.

Cada programa de lunes incluirá un pago obligatorio del Rainbow 6 de 20 centavos, con pozos estimados de seis cifras.

Gulfstream también presentará cuatro nuevas apuestas pensadas para los jugadores, tres de ellas disponibles desde el 13 de julio.

El Players Late Pick 3 tendrá una base de $3 y una retención del 15% sobre las últimas tres carreras del programa.

El Players Late Double será una apuesta de $5, también con una retención del 15%, sobre las dos últimas competencias.

El Place Pick 8 permitirá seleccionar al ganador o al ejemplar que finalice segundo en las últimas ocho carreras de la jornada. La apuesta tendrá un costo de $1 y una retención del 15%. En caso de no existir boletos ganadores, el 100% del pozo neto será acumulado para la siguiente jornada.

A partir del lunes 20 de julio, Gulfstream incorporará una cuarta modalidad con el Summer Sweep Pick 5. Esta novedosa apuesta Pick 5, que combinará carreras de distintos hipódromos y será organizada por Gulfstream exclusivamente para apostadores en puntos de venta, tendrá una retención del 15%. Si ningún boleto acierta los cinco ganadores, el 100% del pozo neto será trasladado a la próxima edición.

El Summer Sweep Pick 5 incluirá carreras de Gulfstream junto a hipódromos asociados que irán rotando, entre ellos Woodbine, Fort Erie, Horseshoe Indianapolis, Parx y Emerald Downs.

En la jornada del 13 de julio, el Players Late Pick 3 comenzará en la séptima carrera, una prueba de reclamo sobre una milla y 70 yardas en Tapeta que reunió a 11 participantes.

El Players Late Double estará integrado por la octava carrera, un sprint de seis furlongs sobre la pista principal para ocho ejemplares de tres años y mayores, y la novena, una prueba maiden sobre una milla en césped para nueve yeguas y potrancas.

El Place Pick 8 comenzará en la segunda carrera, una competencia de reclamo sobre una milla en la pista principal.

Los lunes en Gulfstream también ofrecerán promociones de comida y bebidas, obsequios y sorteos.

Antes de la última carrera de cada lunes se realizará un sorteo de $500 entre los miembros de 1/ST Rewards. Además, los primeros 50 integrantes del programa recibirán artículos promocionales y regalos de Gulfstream.

Los puestos de comida ofrecerán perros calientes, porciones de pizza y pretzels por $3, además de cerveza de barril al mismo precio.

Para más información, visite GulfstreamPark.com.