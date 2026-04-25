Grand Mo the First regresa en grande y se impone en la séptima del viernes 4/25/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La séptima carrera del viernes 24 de abril de 2026 en Gulfstream Park reunió a seis ejemplares de cuatro años y más en un Allowance Optional Claiming de $71,000 disputado sobre una milla en pista de arena. El triunfo correspondió a Grand Mo the First, un zaino de cinco años hijo de Uncle Mo en Lilies So Fair, por Giant’s Causeway, quien regresaba a la acción tras un prolongado paro de 336 días sin competir. A pesar de la inactividad, el ejemplar mostró calidad y determinación para imponerse en un compromiso exigente.

El desarrollo de la prueba fue dinámico desde el inicio, con parciales de 23.32 para el primer cuarto de milla y 45.51 para la media milla, seguidos de 1:10.45 en los seis furlongs y 1:23.52 en los siete furlongs. En la recta final, Grand Mo the First hizo gala de gran resiliencia, sosteniendo su accionar ante el fuerte ataque de Awesome Train, que por momentos se presentó como una amenaza real para el triunfo. Sin embargo, el conducido por el jinete venezolano Samy Camacho logró mantener la ventaja hasta la meta, sellando una victoria meritoria en tiempo final de 1:36.67.

Entrenado por el también venezolano Víctor Barboza Jr., Grand Mo the First respondió al respaldo del público apostador, devolviendo $8.60 por concepto de ganador. Este triunfo marcó su cuarta victoria en 11 actuaciones, elevando sus ganancias acumuladas a $399,580. La reaparición exitosa tras casi un año fuera de las pistas reafirma el talento y la preparación del ejemplar, consolidándolo como un competidor de respeto dentro de su categoría.