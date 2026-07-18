Hot Rod Honey conserva su invicto en “The Sharp Susan Stakes” 7/3/2026

HALLANDALE BEACH, FL – Este viernes 3 de julio de 2026 se celebró un programa de nueve carreras en Gulfstream Park, teniendo como evento principal “The Sharp Susan Stakes”, prueba de $100,000 en distancia de 5 1/2 furlongs sobre pista de arena para potrancas de dos años. La competencia convocó inicialmente a ocho participantes, pero el lote quedó reducido a seis tras los retiros de Privateinformation y Candy Cole. Desde la partida, Colombina mostró velocidad bajo la conducción de Diego Herrera y tomó el control de las acciones con relativa comodidad, llegando a sacar hasta cuatro cuerpos de ventaja antes del giro de la última curva.

Sin embargo, la historia cambió por completo en la recta final. Hot Rod Honey, que venía siguiendo el paso desde la segunda posición, aceleró con fuerza tras superar a su compañera de cuadra Boots, la principal favorita, y comenzó a descontar terreno sobre una Colombina que ya daba señales de cansancio. La castaña oscura logró emparejar y pasar a la puntera para cruzar el disco con solvencia, mientras Colombina conservaba el segundo lugar ante el remate de Elegante Miz. Boots, por su parte, finalizó cuarta en una actuación por debajo de las expectativas de expertos y aficionados, así como del propio Samy Camacho, quien había preferido conducirla en lugar de Hot Rod Honey, la que terminó llevándose la victoria.

Hot Rod Honey es una hija de Roadster en Go Together, por Unified, y contó con la conducción del venezolano Leonel Reyes y el entrenamiento de Carlos A. David. La ganadora defiende los colores de Johnson Troy, Yates, Wendell y Fritts, Robert, y fue criada en Florida por Estate of Brereton C. Jones. Con este triunfo, mantiene su invicto en dos actuaciones, luego de estrenarse con victoria el pasado 5 de junio en un Maiden Special Weight de $65,000 sobre cinco furlongs en arena, donde superó por poco más de un cuerpo a Privateinformation. Los parciales fueron de 22.17 para el primer cuarto de milla, 45.90 para la media milla y 59.30 para los cinco furlongs, con tiempo final de 1:06.24. Hot Rod Honey dejó dividendo de $6.00 por concepto de jugada a ganador.