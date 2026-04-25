Leonel Reyes Ramos alcanza su victoria 1000 en EE. UU. con Papa Golf 4/25/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La quinta carrera del sábado 25 de abril de 2026 en Gulfstream Park se disputó bajo las condiciones de un Allowance Optional Claiming de $70,000 sobre distancia de una milla y 1/16 en pista de grama. El protagonista absoluto fue el castaño castrado de cuatro años Papa Golf, hijo de Hard Spun en Sharan, por Desert Party, quien regresaba a la acción tras 301 días sin competir. Su última salida había sido el 29 de junio de 2025 en Belmont at Aqueduct, donde logró su primera victoria (“rompió el maiden”) en grama y 1700 metros, imponiéndose por apenas nariz.

En esta oportunidad, Papa Golf ofreció una demostración contundente que confirmó su calidad, pese a la larga inactividad. Con una conducción precisa del jinete venezolano Leonel Reyes Ramos, quien además alcanzó su victoria número 1000 en Estados Unidos, el ejemplar avanzó progresivamente desde posiciones intermedias para adueñarse de la competencia en el momento decisivo. El entrenamiento estuvo a cargo de José Francisco D'Angelo, compatriota del jinete vencedor.

La carrera presentó parciales de 22.95 para el primer cuarto de milla, 47.45 en la media milla, 1:10.71 para los seis furlongs y 1:33.81 al completar la milla, cerrando con un tiempo final de 1:42.13. Papa Golf, que se desplazó entre el cuarto y quinto puesto en los tramos iniciales, lanzó su ataque en la recta final para contener el avance de Ironsides, que debió conformarse con el segundo lugar. Discreet Dancer finalizó tercero, seguido por Vintage Vino y Saratoga Flash. El ganador defiende los colores de P and G Stable y fue criado en Kentucky por Paul Tackett Revocable Trust, Phil Tackett Estate & Christy Tackett.