Liberty Rings se impuso de punta a punta en The Royal Palm Juvenile Fillies Stakes 5/9/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La octava carrera del programa del sábado 9 de mayo de 2026 en Gulfstream Park, el “The Royal Palm Juvenile Fillies Stakes”, dejó como resultado una grata sorpresa cuando Liberty Rings se impuso de punta a punta en el recorrido de cinco furlongs sobre pista de grama. Luego de las deserciones de tres inscritas, seis potrancas dosañeras quedaron listas para disputar el compromiso selectivo, pero fue la alazana entrenada por Nicholas Palmer la que tomó el control desde la partida y nunca permitió amenazas serias, devolviendo un generoso dividendo de $17,60 por concepto de ganador.

Liberty Rings es una hija de Awesome Slew en America First, por Uncaptured, criada en el estado de Florida por Janet Erwin y defensora de los colores de Palmer, Teresa and Palmer, David J. La conducida por Miguel Angel Vasquez respondió de gran manera en apenas su segunda salida pública, logrando así la primera victoria de su campaña. En su debut, el pasado 19 de abril, había dejado buena impresión al arribar tercera, apenas a medio cuerpo de la ganadora, en un Maiden Special Weight de $70,000 disputado sobre pista de arena y distancia de 4 1/2 furlongs, actuación que anticipaba el progreso mostrado ahora sobre el césped.

El desarrollo de la competencia fue rápido desde los primeros metros, con parciales de 21.78 para el primer cuarto de milla y 44.50 para la media milla, antes de detener el reloj en 56.58 para los cinco furlongs. La debutante Pros and Cons, una hija del triple coronado Justify, avanzó con fuerza en la recta decisiva para quedarse con el segundo lugar, mientras la castaña Sass Sass completó la trifecta. Por su parte, Pot’s Right, que cargaba con el favoritismo del público, no encontró el remate esperado y debió conformarse con la cuarta posición.