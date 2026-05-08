Los hermanos Ortiz hacen historia en el Kentucky Derby 2026 con memorable uno-dos en Churchill Downs 5/8/2026

LOUISVILLE, Kentucky – El Kentucky Derby de 2026 quedará grabado en la historia no solo por la espectacular victoria de Golden Tempo, sino también por la extraordinaria hazaña protagonizada por los hermanos boricuas José Luis Ortiz e Irad Ortiz Jr., quienes dominaron la edición 152 de la emblemática carrera al finalizar primero y segundo en “los dos minutos más excitantes del deporte”. Ante más de 100 mil aficionados reunidos en Churchill Downs, José Luis Ortiz condujo magistralmente a Golden Tempo desde el fondo del lote hasta una impresionante victoria por pescuezo sobre Renegade, guiado por su hermano Irad. La escena de ambos jinetes luchando cabeza a cabeza en los metros finales se convirtió instantáneamente en una de las imágenes más memorables en la historia reciente del hipismo.

La carrera no fue sencilla para Irad Ortiz Jr. y Renegade. El favorito matutino tuvo varios tropiezos durante el recorrido, incluyendo dificultades para mantener una trayectoria limpia en los tramos decisivos, situaciones que posiblemente le costaron la oportunidad de asegurar la victoria. Aun así, Irad logró colocar a Renegade al frente entrando en la recta final y parecía encaminado a conquistar el Derby desde el complicado puesto uno, algo que no ocurría desde hacía décadas. Sin embargo, José Luis Ortiz mantuvo la calma y ejecutó una conducción brillante sobre Golden Tempo, encontrando espacio por fuera y lanzando un remate demoledor que fue descontando rivales uno a uno hasta alcanzar a su hermano prácticamente sobre la meta. Fue la primera victoria de José Luis en el Derby tras once intentos, lograda además con una monta llena de paciencia, precisión y determinación.

El histórico uno-dos de los hermanos Ortiz representa un momento trascendental para el deporte hípico y especialmente para Puerto Rico, cuna de grandes jinetes que han dejado huella en las principales pistas de Estados Unidos. La emoción fue aún más significativa al contar con la presencia de sus padres en Churchill Downs para presenciar la inolvidable actuación de sus hijos. Mientras Golden Tempo también convirtió a Cherie DeVaux en la primera mujer entrenadora en ganar el Kentucky Derby, la rivalidad fraternal entre José Luis e Irad terminó robándose buena parte de la atención mundial. Dos hermanos disputándose el triunfo de la carrera más prestigiosa de Norteamérica simboliza la grandeza, competitividad y legado de una familia que continúa escribiendo páginas doradas en la historia del hipismo internacional.

Foto: Carlos J. Calo/EclipseSportswire