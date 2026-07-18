Miss Mary Nell vuelve a la larga distancia en el Powder Break de $100,000 7/9/2026

La prueba sobre césped para yeguas y potrancas encabeza la cartelera de 11 carreras del sábado

HALLANDALE BEACH, Florida – Miss Mary Nell, criada en Florida y propiedad de Palm Beach Racing, regresará a una distancia más favorable en busca de revancha ante Turino, que la derrotó por pescuezo hace dos presentaciones, cuando ambas vuelvan a enfrentarse este sábado en el Powder Break Stakes, prueba de $100,000 en Gulfstream Park.

El Powder Break, reservado para yeguas y potrancas de tres años y mayores sobre 1 1/16 millas en césped, será la carrera principal en la reanudación de la actividad con un fin de semana de tres jornadas. El programa culminará el lunes con la primera de ocho carteleras consecutivas en ese día de la semana para cerrar el Royal Palm Meet.

La primera de las 11 carreras del sábado está pautada para las 12:20 p.m.

Miss Mary Nell, hija de Girvin, ganador de Grado 1 sobre arena, es producto de Tempest’s Flash, yegua cuya única victoria fue en césped y que finalizó cuarta en la edición de 2015 del Powder Break. También es media hermana de Ababajoni, potro de tres años que terminó segundo en el Cutler Bay, disputado sobre 7 ½ furlongs en el césped de Gulfstream el pasado 28 de marzo.

Aunque hasta ahora ha ofrecido sus mejores resultados sobre la superficie sintética Tapeta, con cinco victorias, un segundo y dos terceros en 11 actuaciones, Miss Mary Nell recuperó esta primavera su mejor nivel sobre césped. El 25 de abril terminó tercera, a menos de un cuerpo de la múltiple ganadora selectiva Souper Zonda, en el FHBPA Filly & Mare Turf. Posteriormente no pudo contener la atropellada de la favorita Turino, pero conservó el segundo lugar en el Monroe del 16 de mayo. Ambas carreras se disputaron sobre una milla de dos curvas.

Miss Mary Nell no ha ganado en tres intentos sobre la distancia del Powder Break, aunque el verano pasado terminó segunda con cotización de 14-1 en el Martha Washington, detrás de la también múltiple ganadora selectiva Starship Impulsive. El 24 de enero, a dividendo de 24-1, se impuso en el handicap overnight South Beach, sobre una milla y 70 yardas en Tapeta, durante la cartelera del Pegasus World Cup.

“El año pasado no pensaba que realmente le gustara el césped”, comentó el entrenador Carlos David. “Estaba corriendo mejor en Tapeta, pero de repente algo cambió y comenzó a responder nuevamente sobre grama. Me alegra que haya recuperado esa buena forma”.

En su presentación más reciente, Miss Mary Nell regresó a la Tapeta para disputar el handicap overnight Little Miss Holly, sobre 5 ½ furlongs, el 14 de junio. Corrió en el último lugar durante las primeras etapas y luego avanzó entre rivales para finalizar cuarta, a tres cuerpos de la ganadora.

“Me siento bien con ella. Va a enfrentar a varias de las mismas yeguas que ya conoce”, señaló David. “La inscribí en el sprint porque no quería dejarla 45 o 50 días sin correr. Esa carrera corta entre sus compromisos largos funcionó casi como un trabajo”.

“Sabía que no iba a ganar. No tiene la velocidad necesaria para buscar la punta en una distancia tan corta, pero corrió bastante bien. Aunque no podía seguir el paso al principio, estaba descontando terreno al final”, agregó. “Eso la mantuvo en forma y ahora esperamos con entusiasmo su regreso a una distancia larga. Está entrenando bien y pienso que hará una buena carrera”.

Leonel Reyes, quien suma una victoria, dos segundos y un tercer lugar en cuatro montas sobre Miss Mary Nell, repetirá la conducción desde el puesto tres dentro de un lote de 10 participantes. Reyes ganó seis carreras durante el fin de semana festivo del 4 de julio, incluyendo un triplete el día 3.

Turino, propiedad de Carrie Brogden y Circle N Thoroughbreds, llegará al Powder Break con dos victorias consecutivas. La pupila de Saffie Joseph Jr. ganó un optional claiming sobre la misma pista y distancia el 18 de abril, luego de perder por nariz en una carrera similar el 24 de enero, en su estreno como cincoañera.

Turino ha sido favorita en cinco de sus siete presentaciones desde que ingresó el verano pasado al establo de Joseph, líder de los entrenadores durante el Royal Palm Meet. Una de esas actuaciones fue su victoria de maiden sobre Tapeta en junio. Partirá desde el puesto ocho con Rasheed Hughes.

Joseph también estará representado por otras cuatro participantes: Little Jamie, desde el puesto uno con Nik Juarez, quien terminó tercera en el Monroe en su primera salida para el establo; City Minute, desde el puesto dos con Micah Husbands, segunda recientemente en un optional claiming sobre una milla el 16 de mayo después de ganar un allowance para criadas en Florida, ambas pruebas sobre césped; y Hello Hello Hello y Make the Boys Wink, que realizarán su debut para la cuadra desde los puestos cuatro y cinco, con Skyler Spanabel y Rajiv Maragh, respectivamente.

Vincey Girl, propiedad de Blue Boy Racing y Matty Dan Racing Stable, realizará en el Powder Break la salida número 18 de su campaña y su primera actuación sobre césped. La yegua de cinco años es ganadora selectiva en la pista principal de Gulfstream, donde conquistó el Sheer Drama del pasado agosto por 3 ¼ cuerpos sobre Haulin Ice, millonaria ganadora en dos oportunidades de Grado 3.

El entrenador José D’Angelo explicó que las conexiones han considerado probar a Vincey Girl sobre césped desde 2023. La hija de Race Day, múltiple ganador de pruebas de grado sobre arena, suele ofrecer sus mejores actuaciones viniendo desde posiciones intermedias. Su madre, Gracious, fue ganadora sobre Tapeta.

“Una vez la trabajamos sobre Tapeta cuando tenía dos años. Siempre hemos pensado que, por su manera de correr, el césped podría ayudarla un poco”, señaló D’Angelo. “Creo que esta es la carrera perfecta para probarla y ver qué sucede”.

Vincey Girl ha terminado entre las tres primeras en 10 de sus 17 actuaciones, con cinco victorias. Regresa al sur de Florida después de finalizar quinta, lejos de la ganadora de Grado 1 Ways and Means, en el Bed o’ Roses Stakes (G2), disputado el 4 de junio en Saratoga.

“Es una yegua muy honesta y siempre entrega lo mejor cuando compite”, comentó D’Angelo. “Creo que su distancia ideal está entre siete furlongs y una milla, pero sobre césped puede correr de manera más relajada y, si establecen un paso rápido, puede atropellar al final como queremos. Esperamos con interés esta oportunidad”.

Vincey Girl partirá desde el puesto nueve con Edwin González.

Completan el lote Laigina, desde el puesto seis con Diego Herrera, colocada en tres pruebas selectivas sobre césped en Gulfstream, incluida su más reciente actuación en el Honey Ryder sobre una milla el 2 de mayo; Calathea, desde el puesto siete con Edgar Pérez, quien debutará en césped luego de ver terminada una racha de tres victorias consecutivas sobre Tapeta en la pista principal el 7 de junio; y Fantasy Performer, ganadora del handicap overnight Key West el 1 de enero, que partirá desde el puesto 10 con Miguel Vásquez.

Criada en Florida por Robert Williamson y Farnsworth Farm, Powder Break ganó 11 de sus 44 actuaciones entre 1983 y 1986. Tras pasar buena parte del inicio de su campaña en pruebas maiden y de reclamo, se convirtió en una sobresaliente yegua adulta, con victorias en el New York Handicap (G2) de 1985 en Belmont Park, el La Prevoyante Invitational Handicap (G2) en Calder Race Course y el Pan American Handicap (G1) de 1986 en Gulfstream, donde derrotó a los machos.