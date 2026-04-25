Missed the Cut sorprende con potente remate y se lleva la sexta en Gulfstream Park 4/25/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La sexta carrera del viernes 24 de abril de 2026 en Gulfstream Park ofreció un desenlace vibrante en un Allowance Optional Claiming de $71,000 disputado sobre una milla en pista de grama. Allí, el experimentado Missed the Cut, un castaño de 7 años hijo de Quality Road en Beauly, por Sea the Stars, protagonizó una potente arremetida en los tramos decisivos para alzarse con la victoria. Bajo la conducción de José Morelos, quien firmó su segundo triunfo de la jornada, el pupilo de Bobby Dibona respondió con clase y determinación para imponerse en un final cargado de emoción.

La carrera tuvo un desarrollo exigente desde el inicio, con War Bomber marcando el paso tras parciales de 23.02 y 46.39, manteniendo un ritmo sólido que se extendió hasta los seis furlongs en 1:09.36. Sin embargo, en la recta final emergió la figura de Missed the Cut, avanzando con fuerza por la parte exterior de la pista. En propia sentencia logró quebrar la resistencia de Walley World, quien vendió cara la derrota tras intenso duelo. War Bomber conservó méritos al finalizar tercero, mientras que Harrow completó la superfecta. El tiempo final de la prueba fue de 1:34.85 para la milla, luego de un registro de 1:20.75 en los siete furlongs.

Propiedad de TCC Stables LLC, Michael Iavarone y Jules Iavarone, y criado en Kentucky por Framont LTD, Missed the Cut alcanzó así su primera victoria en tres presentaciones durante 2026 y la octava en 24 salidas de por vida. Resultó especialmente llamativo que el ejemplar se impusiera como una sorpresa de 10 a 1 en las apuestas, considerando que en el Morning Line figuraba como favorito 3 a 1. Su actuación no solo confirmó su calidad, sino que también evidenció su capacidad para responder en escenarios competitivos con un remate contundente.