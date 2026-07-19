Money Trail sorprendió en la última carrera del programa dominical 7/12/2026

HALLANDALE BEACH, FL – Este domingo 12 de julio de 2026 se celebró en Gulfstream Park un programa de diez competencias, cuya prueba de cierre fue un Allowance de $65,000 para yeguas de tres y más años, disputado en distancia de una milla sobre superficie de grama. Nueve participantes tomaron parte en el evento, que tuvo un desenlace emocionante y terminó con el triunfo sorpresivo de Money Trail.

La castaña, hija de Mr. Money en Road to Riches, por Quality Road, avanzó con determinación en los tramos finales bajo la conducción de Edwin Gonzalez y logró imponerse sobre Get the Win, que había marcado el paso durante buena parte del recorrido. Calla llegó a dominar a la puntera al ingreso de la recta final y por momentos pareció encaminarse hacia la victoria, pero Get the Win reaccionó nuevamente antes de ser superada por el fuerte remate de Money Trail. Sapphire Girl, una de las favoritas, progresó por la parte interior de la pista para ocupar la tercera posición, mientras Calla quedó relegada al cuarto lugar.

Entrenada por Nicholas J. Tomlinson, Money Trail pertenece a William D. Hart, Sr. y fue criada en Florida por Dr. Melissa Prell. La vencedora alcanzó su segunda victoria consecutiva en siete actuaciones durante 2026 y elevó su campaña general a 18 presentaciones, con ganancias que superan los $140,000. Convertida en sorpresa de la jornada, devolvió $23.20 por boleto a ganador. Los parciales fueron de 23.90 para el primer cuarto de milla, 48.40 para la media milla, 1:11.78 para los seis furlongs y 1:23.68 para los siete furlongs, con tiempo final de 1:35.94.