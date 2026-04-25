My Boy Star sorprende de punta a punta en The FHBPA Sophomore Sprint Stakes 4/25/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La séptima carrera del sábado 25 de abril de 2026 en Gulfstream Park correspondió al FHBPA Sophomore Sprint Stakes, disputado en distancia de seis furlongs sobre pista de arena. El resultado dejó como gran protagonista a My Boy Star, un castaño de tres años hijo de Bucchero en My Sarasota Star, por Adios Charlie, quien sorprendió con un sólido triunfo de punta a punta, devolviendo $18.20 a ganador y confirmando su progreso competitivo.

Defendiendo los colores de A.O.M. Racing Stables LLC y Pedro Brito Brito, y criado en Florida por Alejandro Olais Mendieta & Maria Elena Villegas, el potro mostró velocidad y determinación desde el salto inicial. La conducción estuvo a cargo del “Kentucky Derby Winner” Sonny León, quien sustituyó a I. O. Rodríguez y ejecutó un planteamiento perfecto al frente del lote. El entrenamiento de Alejandro Olais Mendieta también fue clave para presentar a un ejemplar en óptimas condiciones, que venía de lograr su primera victoria el 29 de marzo en Tampa Bay Downs, dominando con autoridad en la distancia de seis furlongs.

La prueba se desarrolló con parciales rápidos de 22.07 para el primer cuarto de milla, 45.28 en la media milla y 57.72 para los cinco furlongs, registrando un tiempo final de 1:12.73. My Boy Star nunca dio opción a sus rivales y mantuvo su ritmo firme hasta la meta, mientras Rockies Balboa, bajo la conducción de Junior Alvarado, ocupó el segundo lugar. Sweeping Shadow finalizó tercero, seguido por Diciassette en el cuarto puesto y Langvad en la quinta posición, en una competencia que destacó por la contundencia del ganador.