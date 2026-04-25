Mythical ni sudó para vencer en The FHBPA Sophomore Fillies Sprint Stakes 4/25/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La novena carrera del sábado 25 de abril de 2026 en Gulfstream Park correspondió al FHBPA Sophomore Fillies Sprint Stakes, disputado en distancia de seis furlongs sobre pista de arena. La gran protagonista fue la castaña de tres años Mythical, hija de St. Patrick's Day en Lailoni, por Brethren, quien se impuso con notable facilidad ante un reducido grupo de rivales en una competencia que sufrió cuatro retiradas.

Bajo la conducción de Edgard J. Zayas y el entrenamiento del venezolano Jorge Delgado, la amplia favorita Mythical volvió a demostrar su superioridad en pista. Defendiendo los colores del Arindel, también responsable de su crianza, la potra dominó sin oposición real, controlando cada fase de la carrera con autoridad. Su desempeño dejó en claro que atraviesa un gran momento competitivo dentro de su generación.

En el desarrollo de la prueba, La Chismosa ocupó el segundo lugar, seguida por Flowko en la tercera posición, mientras Love Like Lucy y Unfaithful Rose completaron el orden de llegada. Mythical, consolidándose como una de las potrancas más rendidoras del circuito, suma ahora dos victorias en tres salidas durante 2026 y exhibe una impresionante campaña general de siete triunfos en nueve presentaciones, con producción de $684,615 en ganancias.