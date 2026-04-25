Nic’s Style responde en The FHBPA Fillies and Mares Sprint Stakes 4/25/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La sexta carrera del programa del sábado 25 de abril de 2026 en Gulfstream Park correspondió al FHBPA Fillies and Mares Sprint Stakes, disputado en distancia de 6 y 1/2 furlongs sobre pista de arena. Tal como anticipaba la mayoría, la yegua castaña de seis años Nic’s Style respondió al favoritismo con una actuación dominante. Hija de Uncaptured en Sense When, por Street Sense, la corredora mostró su clase en el primero de los eventos selectivos de la jornada sabatina.

Bajo la conducción del jinete venezolano Junior Alvarado y el entrenamiento del consagrado William I. Mott, Nic’s Style dejó atrás una seguidilla de cuatro segundos lugares consecutivos para alcanzar su primera victoria de la temporada 2026 en su cuarto intento. Defendiendo los colores de Rousseau Racing, y criada en Florida por D’Oyen Thoroughbreds LLC, la yegua encontró finalmente el premio mayor gracias a una combinación de consistencia y determinación que se tradujo en un triunfo convincente.

La competencia, reducida a solo cuatro participantes tras tres deserciones, se desarrolló con parciales de 22.82 para el primer cuarto de milla, 45.81 para la media milla y 1:10.43 en los seis furlongs, antes de registrar un tiempo final de 1:18.79 para los 6 1/2 furlongs. Nic’s Style tomó control en los tramos decisivos para despegarse con claridad y superar sin inconvenientes a Just a Philly, mientras Girvin Star y Love Actually completaron el orden de llegada en el tercer y cuarto puesto, respectivamente.