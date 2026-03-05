No faltan aspirantes para el Preakness Stakes (G1) 151 5/3/2026

El Preakness, una opción para el ganador del Derby, Golden Tempo

El jinete José Ortiz completa su Triple Corona personal

La participación de Silent Tactic dependerá de su próximo ejercicio

St. Elias Stable podría presentar dos ejemplares en el Preakness

LOUISVILLE, KY — Aún no está decidido si Golden Tempo hará el exigente regreso en dos semanas tras su dramático triunfo en el Kentucky Derby (G1), pero ya son numerosos los aspirantes que se perfilan para disputar el Preakness Stakes (G1) número 151, programado para el 16 de mayo en Laurel Park.

Cherie DeVaux, quien el sábado se convirtió en la primera mujer en entrenar a un ganador del Kentucky Derby tras la victoria por mínima diferencia de Golden Tempo sobre Renegade, señaló que el Preakness “es una posibilidad”, aunque prefiere evaluar primero el estado del potro antes de tomar una decisión definitiva.

“Obviamente, la carrera es en dos semanas”, comentó DeVaux el domingo por la mañana desde su establo en Churchill Downs. “Es un escenario muy distinto a lo que ha hecho. Es un caballo con mucha fortaleza y podría asimilar algo así. Pero si en algún momento no lo vemos en condiciones óptimas, buscaremos otro plan”.

El vicepresidente ejecutivo de 1/ST Racing, Mike Rogers, realizó la tradicional llamada dominical para invitar formalmente al ganador del Derby y a su equipo a participar en la segunda gema de la Triple Corona.

Las inscripciones para el Preakness se recibirán el lunes 11 de mayo. La prueba, que este año se celebrará en Laurel Park mientras se reconstruye el histórico hipódromo de Pimlico, tendrá un máximo de 14 participantes. La última vez que se corrió con ese número fue en 2011, cuando se impuso Shackleford.

Golden Tempo disputó el Derby en apenas su quinta salida, seis semanas después de finalizar tercero, a solo un cuerpo, en el Louisiana Derby (G2).

“Va a viajar a Keeneland”, indicó DeVaux. “Allí evaluaremos cómo se encuentra. Si está en perfectas condiciones, hablaremos del Preakness. Está sobre la mesa, pero dependerá de él”.

Ninguna entrenadora ha ganado el Preakness hasta ahora. La más cercana fue Nancy Alberts, segunda en 2002 con Magic Weisner. Shelley Riley fue tercera en 1992 con Casual Lies, y su segundo lugar en el Derby había sido el mejor resultado para una mujer hasta el histórico triunfo de DeVaux.

Dos posibles participantes ya se encuentran en Laurel: Taj Mahal y The Hell We Did, ambos con ejercicios el sábado. Taj Mahal está invicto en tres salidas, incluyendo el Federico Tesio del 18 de abril, que le aseguró un cupo automático. Por su parte, The Hell We Did fue segundo en el Lexington (G3) en Keeneland en su más reciente presentación.

Otros posibles inscritos incluyen a Cherokee Nation, Chip Honcho, Crude Velocity, Crupper, Express Kid, Great White, Iron Honor, Napoleon Solo, Ottinho, Pretty Boy Miah, Silent Tactic, Talkin y Talk to Me Jimmy.

Crude Velocity, ganador con autoridad del Pat Day Mile (G2), y Cherokee Nation son entrenados por Bob Baffert, ocho veces ganador del Preakness.

Chip Honcho, segundo en el Risen Star (G2), es preparado por Steve Asmussen. Chad Brown, ganador del Preakness en 2017 y 2022, entrena a Iron Honor y Ottinho.

Great White fue retirado en la partida del Derby tras encabritarse. Silent Tactic, ganador del Southwest (G3), fue descartado días antes del Derby por un problema menor en un casco, pero apunta ahora al Preakness bajo el cuidado de Mark Casse.

José Ortiz completa su Triple Corona personal

Con su victoria del sábado, el jinete José Ortiz logró completar la Triple Corona en lo personal, tras haber ganado previamente el Preakness 2022 con Early Voting y el Belmont Stakes 2017 con Tapwrit.

Ortiz condujo de forma magistral a Golden Tempo, economizando terreno desde el puesto 16 y avanzando desde el fondo del grupo. Llegó a estar hasta 18 cuerpos detrás, pero en la curva final comenzó a descontar posiciones y, ya en la recta, lanzó su ataque por fuera para superar a 11 rivales en el último furlong y derrotar a Renegade, conducido por su hermano Irad.

“Parecía que lo tenía todo calculado”, comentó DeVaux. “Le dio el recorrido perfecto y encontró el momento justo para avanzar”.

Golden Tempo pertenece a Phipps Stable y St. Elias Stable, y cuenta con un notable pedigree: es hijo de Curlin y nieto materno de Bernardini, ambos ganadores del Preakness.

Silent Tactic, a la espera de evolución

El entrenador Mark Casse indicó que Silent Tactic evoluciona favorablemente, aunque su participación dependerá de un ejercicio a mitad de semana.

“El caballo está muy bien”, dijo. “Queremos observarlo unos días más. Si responde bien, trabajará y luego decidiremos”.

El problema en su casco fue una combinación de contusión y una leve separación en la pared. Tras ajustar la herradura y aplicar protección, el ejemplar ha mostrado mejoría.

St. Elias Stable podría tener dos cartas

Además de Golden Tempo, St. Elias Stable evalúa participar con Iron Honor, ganador del Gotham (G3). El potro, adquirido por $475,000, fue séptimo en el Wood Memorial (G2), pero su entorno confía en su progreso.

“Es un buen caballo”, señaló Monique Delk. “Tuvo contratiempos en su última carrera, por eso decidimos darle más tiempo. Si todo sigue bien, irá al Preakness”.

Posibles participantes – Preakness 151 (16 de mayo, Laurel Park)