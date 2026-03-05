Okiro, entrenado por José Garoffalo, se impuso en The Thirsty Fish Handicap 5/3/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La novena competencia del programa dominical del 3 de mayo de 2026 en Gulfstream Park ofreció un vibrante espectáculo con la disputa del The Thirsty Fish Handicap, prueba dotada con $75,000 sobre cinco furlongs en pista de tapeta. Nueve ejemplares de cuatro años y más se enfrentaron en un evento de alta velocidad desde el momento de la partida, marcado por parciales exigentes de 21.22 para el primer cuarto de milla y 43.61 para la media milla, que anticipaban un cierre electrizante.

En ese escenario, el zaino de cinco años Okiro, hijo de Yoshida en She Hung the Moon, respondió con categoría para conseguir su tercera victoria consecutiva en la distancia. Bajo la conducción de José Morelos y presentado en óptimas condiciones por el entrenador venezolano José Garoffalo, el representante de Yutaka Enterprises Corp., criado en Kentucky por Burleson Farm & McKenzie Bloodstock, desplegó un poderoso remate en los tramos finales que le permitió imponerse en un dramático final de fotografía.

La definición fue intensa, con Extendo y Esperon enfrascados en férrea lucha por el triunfo, pero Okiro logró superarlos en los instantes decisivos para sellar la victoria con tiempo final de 58.72 para los cinco furlongs. El favorito Governor Sam debió conformarse con el cuarto puesto, quedando por debajo de las expectativas. Para Okiro, este triunfo —que pagó $10.80 a ganador— representó la sexta victoria de su campaña en 23 actuaciones y consolidó su excelente momento al sumar su tercera conquista consecutiva en lo que va de 2026.