Road to Midnight se impone de punta a punta en la sexta del lunes 7/13/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La sexta carrera del programa disputado este lunes 13 de julio en Gulfstream Park fue otra de las pruebas mejor rentadas de la jornada. Se trató de un Maiden Special Weight con bolsa de $70,000 para potros de dos años, celebrado en distancia de cinco furlongs sobre la pista de grama.

Road to Midnight desplegó una velocidad explosiva desde la partida y mantuvo pleno control de la competencia, sin conceder mayores oportunidades a sus adversarios. El zaino amplió su ventaja en los tramos decisivos y cruzó la meta con autoridad para abandonar la condición de maiden en una actuación prometedora. Sus parciales fueron de 22.14 para el primer cuarto de milla y 44.46 para la media milla, antes de completar el recorrido en tiempo final de 56.67.

Conducido acertadamente por Diego A. Herrera y entrenado por J. David Braddy, Road to Midnight es hijo de Roadster en Midnight Candy, por Midnight Lute. Propiedad de Champion Equine LLC y criado en Florida por Richard B. Bennett, Jr. y Michael Majeski, consiguió su primera victoria en apenas su segunda presentación. El debutante Lord Henry finalizó segundo, a unos siete cuerpos del ganador, tras superar en los instantes finales a High Ambition, mientras Vermont, favorito de la prueba, ocupó el cuarto lugar luego de afrontar múltiples inconvenientes durante el desarrollo de la carrera.