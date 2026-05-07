Skara Brae será favorita frente a los machos en el Royal Palm Juvenile de $125,000 5/7/2026

HALLANDALE BEACH, FL — El entrenador Wesley Ward no inscribió por casualidad a Skara Brae, propiedad de Ten Broeck Farm Inc., en el Royal Palm Juvenile de $125,000 que se disputará este sábado en Gulfstream Park. Aunque la hija de Golden Pal también era elegible para competir en el Royal Palm Juvenile Fillies, Ward considera que tiene la calidad suficiente para enfrentar y derrotar a los machos.

“Creo que correr potrancas contra potros representa una ventaja”, explicó Ward. “Si uno lo compara con la etapa escolar, las niñas maduran más rápido. También se nota en las subastas de ejemplares de dos años en entrenamiento: la mayoría de los más veloces suelen ser hembras. Mentalmente se desarrollan antes. Personalmente, me gusta enfrentar a mis mejores potrancas contra los machos”.

Los ganadores tanto del Royal Palm Juvenile como del Royal Palm Juvenile Fillies —dos pruebas selectivas sobre cinco furlongs en césped para ejemplares de dos años— obtendrán un cupo automático para una de las seis competencias juveniles del meeting de Royal Ascot (16 al 20 de junio) en Ascot Racecourse, además de un incentivo de $25,000 para gastos de transporte del caballo.

Skara Brae, cotizada como favorita 8-5 en la línea matutina dentro de un grupo de nueve participantes, hará su estreno sobre césped luego de impresionar con un triunfo debut de punta a punta por 4 ½ cuerpos en un maiden special weight abierto sobre la pista principal de Keeneland. La hija de Golden Pal —ganador del Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint (G1) de 2020 y del Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) de 2021, ambos bajo el entrenamiento de Ward— se preparó para su debut entre Palm Meadows, centro de entrenamiento de Gulfstream Park en Palm Beach County, y Keeneland.

“Ha trabajado sobre la grama en Palm Meadows y le gustó mucho. Precisamente por tratarse de una hija de Golden Pal y por correr sobre césped, decidimos traerla para esta carrera”, comentó Ward. “Ojalá Golden Pal consiga su primer ganador clásico si todo sale como esperamos. Aunque ya sabemos cómo es este deporte”.

El jinete Joao Moreira había sido designado para conducir a Skara Brae y también a Joker’s Chic en el Royal Palm Juvenile Fillies, pero compromisos en Hong Kong le impidieron obtener permiso para viajar. Finalmente, Joe Bravo será el encargado de montar a ambas potrancas.

El entrenador George Weaver, quien ganó el Royal Palm Juvenile del año pasado con Sandal’s Song, estará representado esta vez por Automatic Press, propiedad de Dew Sweepers. El hijo de Vekoma mostró velocidad inicial antes de ceder terreno en su debut sobre 5 ½ furlongs en césped en Keeneland.

“Es un caballo muy adelantado y rápido al abrirse las puertas. En Keeneland todavía mostró algo de inexperiencia. Siempre pensamos que necesitaba una carrera para aprender”, señaló Weaver, quien también ganó esta prueba en 2023 con No Nay Mets. “Tenemos muchas expectativas con él. Es un ejemplar atlético y vamos a intentarlo nuevamente”.

J. G. Torrealba tendrá la monta de Automatic Press, cotizado 12-1 en la línea matutina. Dew Sweepers también contará con Celtic Dispute, una hija de Leinster entrenada por Patrick Biancone y segunda favorita 3-1 en las apuestas tempranas. La potranca peleó la punta desde el inicio en su debut sobre 4 ½ furlongs en Gulfstream Park, antes de conformarse con el segundo lugar detrás de Boots, inscrita en el Royal Palm Juvenile Fillies.

Celtic Dispute enfrentará a los machos con Luis Sáez en la silla por primera vez.

Braums Run, propiedad de D J Stable LLC y entrenado por el miembro del Salón de la Fama Mark Casse, también intentará convertirse en el primer ganador clásico de Golden Pal. El potro, criado por sus propietarios y cotizado 7-2 como tercera opción, debutará este sábado con Samy Camacho como jinete.

Jost a Chance Yadi, propiedad de Jeffery Crooks y Amanda Dann, volverá a enfrentar a los machos tras finalizar una distante tercera detrás de Boots y Celtic Dispute en su estreno. La hija de Chance It, entrenada por Frank Regalbuto, será conducida por Yolber Torres. Otra hija de Golden Pal, Iolana, propiedad de Teresa y David Palmer, debutará para el entrenador Nicholas Palmer con Marcos Meneses en la monta.

Blackjack, del establo Arindel, llega respaldada por dos ejercicios destacados (“bullet works”) en preparación para el Royal Palm Juvenile. La hija de American Freedom, entrenada por Carlos David, hará su estreno con Diego Herrera.

Completan el grupo Omaha Forty, un hijo de Omaha Beach propiedad de Nickotim Stable y Lucas Manchego, y Cillian, un hijo de Awesome Slew que defenderá los colores de Sea Warrior Stable LLC.