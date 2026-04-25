Souper Zonda implacable al final en The FHBPA Fillies and Mares Turf Stakes 4/25/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La undécima carrera del sábado 25 de abril de 2026 en Gulfstream Park fue el FHBPA Fillies and Mares Turf Stakes, disputado en distancia de una milla sobre superficie de grama. La victoria correspondió a Souper Zonda, una yegua alazana de cuatro años hija de Curlin en Zonda, por Scat Daddy, quien se consolidó como una de las protagonistas de la jornada con una actuación de alto nivel.

Bajo la conducción del “Kentucky Derby Winner” Sonny León y el entrenamiento de Mark Casse, Souper Zonda defendió con éxito los colores de Live Oak Plantation, entidad que también figura como criador a través de Live Oak Stud en Florida. La yegua logró así su segunda victoria consecutiva en 2026 y la cuarta en nueve actuaciones de por vida, elevando su producción a $187,282 y confirmando su evolución en el circuito selectivo.

En el desarrollo de la competencia, Souper Zonda se mantuvo estratégicamente ubicada en la tercera posición durante gran parte del recorrido, antes de lanzar un avance decisivo en los tramos finales que le permitió adueñarse de la delantera. Dreaming of Abba intentó sorprender en la recta, pero no logró darle alcance, mientras que la outsider Miss Mary Nell figuró tercera con meritoria actuación. Ashima, viniendo desde el fondo, cerró con fuerza para ser cuarta, seguida por Notable Exchange en el quinto lugar, completando el orden de llegada de una prueba muy disputada.