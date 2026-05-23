Spirit Doll estuvo imponente en The Honey Ryder Stakes 5/2/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La jornada de este sábado 2 de mayo de 2026 en Gulfstream Park tuvo uno de sus momentos más destacados a la altura de la sexta competencia del programa, con la disputa del The Honey Ryder Stakes, una prueba sobre una milla en superficie de grama y premio de $100,000. Ocho potrancas de tres años acudieron al llamado, tras la deserción de Barakah, en un lote que prometía competitividad desde el mismo instante de la partida.

La victoria correspondió a Spirit Doll, una castaña hija de Tiz the Law en Pakhet, por Cairo Prince, que bajo la conducción de Rasheed Hughes y el entrenamiento de Saffie Joseph Jr., desplegó una efectiva atropellada en los tramos decisivos para imponerse con autoridad. Propiedad de Peachtree Stable, también responsable de su crianza en Kentucky, la potra mostró determinación en la recta final, luego de accionar inicialmente en la cuarta posición, avanzar al tercer puesto y lanzar su ofensiva definitiva en los momentos culminantes del evento. Con este triunfo, el tercero en seis actuaciones, consigue además su primera victoria del año tras dos participaciones previas en eventos selectivos de grado donde se había desempeñado con cierta solvencia.

En el desarrollo de la competencia, Laiginia, que se mantuvo durante buena parte del recorrido en persecución de Classic Move, logró desplazar a esta última en la fase final para quedarse con el segundo lugar, relegando a la puntera al tercer puesto, mientras que One Sweet Girl completó la cuarta posición. Los parciales reflejaron un tren de carrera exigente: 23.02 para el primer cuarto de milla, 45.50 en la media milla, 1:08.41 para los seis furlongs y 1:20.42 en los siete furlongs, cerrando la milla en 1:34.26. Spirit Doll elevó así sus ganancias a $150,088, consolidándose como una potranca en franco ascenso dentro del panorama selectivo.