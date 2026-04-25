Tank fue superior de principio a fin en The FHBPA Turf Stakes 4/25/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La octava carrera del sábado 25 de abril de 2026 en Gulfstream Park correspondió al FHBPA Turf Stakes, disputado en distancia de 1 y 1/16 de milla sobre superficie de grama. El protagonista indiscutible fue Tank, un castaño de cuatro años hijo de Adios Charlie en Vegas, por Brethren, quien dominó la prueba de principio a fin con autoridad, confirmando su calidad en el escenario selectivo.

Propiedad y crianza del reconocido Arindel, Tank contó con una impecable conducción del jinete venezolano Samy Camacho, quien administró perfectamente su velocidad desde la partida. Bajo el entrenamiento de Carlos A. David, el ejemplar se mantuvo firme en la delantera, neutralizando cada intento de sus rivales por descontar terreno en los tramos decisivos. En especial, Adios Cole que, guiado por Junior Alvarado, intentó acercarse en la recta final, pero sin éxito ante la solidez del ganador.

La prueba se desarrolló con parciales de 22.90 para el primer cuarto de milla, 46.43 en la media milla, 1:09.35 en los seis furlongs y 1:32.67 al completar la milla, deteniendo el cronómetro en 1:41.31 para la distancia final. Tank consiguió así su quinta victoria en 18 actuaciones y la primera del año 2026 en cuatro salidas, reafirmando su consistencia. Adios Cole debió conformarse con el segundo lugar, mientras Junction Road completó la trifecta en una competencia donde el ganador impuso condiciones desde el inicio hasta la meta.