The Hell We Did ya está en Laurel con la mira puesta en el Preakness (G1) 4/28/2026

Logró el place en el Lexington (G3) trabajará el sábado en Laurel

LAUREL, MD – El tordillo The Hell We Did ya se encuentra en Laurel Park tras arribar la mañana de este martes, con el objetivo claro de competir en el 151° Preakness Stakes (G1), programado para el próximo 16 de mayo.

Propiedad de Peacock Family Racing Stables, el ejemplar viene de ocupar el segundo lugar en el Lexington Stakes (G3) el pasado 11 de abril en Keeneland, consolidándose como uno de los aspirantes en ascenso rumbo a la segunda gema de la Triple Corona. Hijo de Authentic —Caballo del Año 2020 y segundo en el Preakness de ese mismo año—, The Hell We Did se convierte en el primer participante foráneo en instalarse en Laurel para la prestigiosa cita.

En el mismo escenario también se encuentra Taj Mahal, clasificado automáticamente tras su triunfo en el Federico Tesio Stakes el 18 de abril, bajo el entrenamiento de Brittany Russell, múltiple campeona entre los entrenadores de Maryland. Por su parte, el entrenador Todd Fincher explicó que el traslado anticipado responde a razones logísticas y estratégicas. “Viajó muy bien y se adaptó rápido. En Kentucky es más complicado conseguir jinetes para ejercitar desde que comenzó el meeting en Churchill Downs, así que preferimos hacer un solo movimiento”, señaló.

The Hell We Did ha mostrado notable consistencia al alternar primeros y segundos lugares en sus cuatro presentaciones. Debutó ganando en Remington Park, fue segundo en el Zia Park Juvenile, reapareció con victoria en Sunland Park y luego escoltó al sorpresivo Trendsetter en el Lexington, en lo que fue su primera experiencia en dos curvas. “Corrió muy bien. No tenía ni siquiera una carrera de una milla antes. Esa salida previa le hizo falta y respondió como esperábamos. Ahora creemos que puede dar un salto importante”, agregó Fincher.

El plan inmediato contempla una visita a la pista principal este miércoles y su primer ejercicio el sábado, bajo la supervisión del asistente y jinete de ejercicio Oscar Rojero. “Hay pronóstico de lluvia, así que veremos cómo evoluciona. La idea es trabajarlo este sábado y repetir la próxima semana. Llegar temprano siempre es una ventaja si el caballo se adapta bien, y creemos que así será”, concluyó el entrenador.