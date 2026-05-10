Thought Control se impuso con autoridad en la cuarta carrera dominical 5/10/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La cuarta carrera del domingo 10 de mayo de 2026 en Gulfstream Park fue un Allowance Optional Claiming de $70,000 disputado sobre cinco furlongs en pista de grama, donde el alazán Thought Control se quedó con una convincente victoria frente a siete rivales. El pupilo de Saffie Joseph Jr., conducido con seguridad por Micah J. Husbands, respondió a las exigencias de su jockey mostrando velocidad y determinación desde los primeros tramos del compromiso.

Thought Control, un ejemplar de cuatro años hijo de Gun Runner en In It For the Gold, por Speightstown, representa los colores de e Five Racing Thoroughbreds y fue criado en Kentucky por Fifth Avenue Bloodstock. El vencedor alcanzó así su primera fotografía del año en apenas su segunda salida de la temporada, mejorando su campaña general a dos triunfos en cuatro presentaciones y elevando sus ganancias acumuladas a $54,200. La prueba contó con fraccionales de 20.72 para el primer cuarto de milla y 42.46 para la media milla, antes de registrar un tiempo final de 54.14 para los cinco furlongs.

En el desarrollo de la competencia, Thought Control salió rápidamente a perseguir al veloz Fulanito, que intentó marcar el ritmo al inicio. Sin embargo, el ganador no tardó en desplazarlo para asumir el mando de la carrera, controlando las acciones con autoridad hasta la meta. El favorito Giant Teddy descontó terreno en los tramos decisivos para finalizar como escolta, mientras que Banneker, guiado por el venezolano Samy Camacho, completó la trifecta en el tercer lugar. Boat's a Rockin terminó cuarto, en tanto que Fulanito, agotado tras el esfuerzo inicial, debió conformarse con la quinta posición.