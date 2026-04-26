To the Eastside reacciona para llevarse la mejor rentada del domingo 4/26/2026

HALLANDALE BEACH, FL – To the Eastside, un zaino castrado de cinco años, protagonizó una sólida reacción en los tramos finales para imponerse en la novena carrera de este domingo 26 de abril de 2026 en Gulfstream Park. La prueba, un Allowance Optional Claiming de $70,000 disputado sobre seis furlongs en pista de arena, tuvo un cierre vibrante cuando el entrenado por Andrea Puckett respondió con determinación al fuerte ataque de Adios Now, logrando así quedarse con la mejor rentada de la jornada.

La victoria también representó el segundo triunfo del día para el jinete Diego Herrera, quien ya conocía bien al ejemplar tras haberlo conducido previamente a la victoria en el mismo escenario, aunque en aquella ocasión sobre distancia de una milla. Este nuevo éxito en un recorrido más corto confirma la versatilidad de To the Eastside, un caballo propiedad de Jacobs, Robert Wayne y Puckett, Dwight E., criado en Kentucky por Cambrey Farm LLC, que continúa consolidándose como un competidor confiable en distintos escenarios de carrera.

En cuanto al desarrollo de la prueba, los parciales fueron exigentes: 22.15 para el primer cuarto de milla, 45.17 en la media milla y 57.40 al paso por los cinco furlongs, cerrando con un tiempo final de 1:09.87. Detrás del ganador, He’s a Beast avanzó en los metros finales para quedarse con el tercer puesto, mientras que el favorito Eastbostonbenny no logró responder a las expectativas y finalizó cuarto. Lethal Speed, por su parte, completó el cuadro principal al arribar en la quinta posición.