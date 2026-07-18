Viking sorprende al vencer de punta a punta en “The Smile Sprint Stakes” 7/4/2026

HALLANDALE BEACH, FL – El segundo evento estelar de la jornada sabatina del 4 de julio de 2026 en Gulfstream Park fue el “The Smile Sprint Stakes”, una prueba con bolsa de $100,000 disputada sobre seis furlongs en la pista de arena para ejemplares de tres y más años. Siete competidores acudieron al llamado tras el retiro del chileno Con Compania, y fue Viking quien terminó robándose el espectáculo con una actuación de enorme valentía. Bajo la conducción de Edwin González, el defensor de la delantera impuso condiciones desde la partida y jamás permitió que sus rivales le arrebataran el control de la competencia.

El castrado de cinco años tuvo que soportar durante buena parte del recorrido la intensa presión del chileno Beach Colt, mientras imponía parciales de 21.81 para el primer cuarto de milla y 44.52 para la media milla. Lejos de ceder en el compromiso, Viking encontró un segundo aire en la recta decisiva, dejó 56.68 para los cinco furlongs y se escapó con autoridad para detener el cronómetro en 1:09.71. Su brillante desempeño le permitió derrotar por cinco cuerpos a Classic Of Course, uno de los principales cotizados que perdió valioso terreno al abrirse las puertas del partidor, mientras Beach Colt conservó el tercer lugar por delante de Guns Loaded.

Viking es un castaño castrado de cinco años hijo de City of Light en Justwalkonby, por Giant's Causeway, preparado por David Fawkes y conducido con gran precisión por Edwin González, quien volvió a exhibir toda su habilidad administrando el ritmo al frente del lote. El vencedor defiende los colores de Alex Lieblong y JoAnn Lieblong y fue criado en Kentucky por Fred W. Hertrich III, John D. Fielding y Robert L. Tribbett. La victoria representó su primer éxito de la temporada en tres salidas y el tercero de su campaña en diez presentaciones, recompensando a quienes confiaron en él con un atractivo dividendo de $16.80 por concepto de ganador.