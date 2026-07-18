Vincey Girl se impuso en “The Powder Break Stakes” 7/11/2026

HALLANDALE BEACH, FL – La tordilla Vincey Girl se adjudicó este sábado 11 de julio The Powder Break Stakes, prueba estelar del programa de once competencias celebrado en Gulfstream Park. El evento, dotado con $100,000 y reservado para yeguas de tres años y mayores que no hubiesen conquistado clásicos de grado, estaba programado originalmente sobre la grama, pero fue trasladado a la pista de tapeta debido a las condiciones climáticas. Las retiradas de Little Jamie, Calathea y Turino redujeron a siete el grupo de participantes.

Vincey Girl, entrenada por el venezolano José Francisco D'Angelo y conducida por Edwin González, se mantuvo inicialmente en la penúltima posición mientras esperaba el momento oportuno para avanzar. González comenzó a exigirla antes del giro de la última curva y la hija de Race Day respondió con fuerza, entrando al frente en la recta final. Allí sostuvo una intensa lucha con Fantasy Performer, a la que logró dominar en los tramos decisivos para asegurar la victoria. Make the Boys Wink finalizó tercera, seguida por Hello Hello Hello y Laigina, una de las favoritas de la competencia.

Propiedad de Blu Boy Racing Stables, LLC y Matty Dan Racing Stable, Vincey Girl es una yegua de cinco años hija de Race Day en Gracious, por Elusive Quality, criada en Kentucky por Craig Boone y Jesus Armendariz. Con este resultado alcanzó su segunda victoria de 2026 en cuatro presentaciones y la sexta de su campaña en 18 actuaciones, elevando sus ganancias por encima de los $300,000. La vencedora devolvió dividendo de $9.80 por concepto de ganador. Los parciales fueron de 23.48 para el primer cuarto de milla, 48.21 para la media milla, 1:11.92 en los seis furlongs y 1:36.50 para la milla, con tiempo final de 1:43.13.