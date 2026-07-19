Watson “rompe el maiden” en “The Proud Man Stakes” 7/5/2026

HALLANDALE BEACH, FL – El alazán Watson reaccionó con fuerza en los instantes decisivos para superar al principal favorito, el promocionado debutante Gaelic Legacy, y conquistar “The Proud Man Stakes”, evento central de la jornada dominical del 5 de julio de 2026 en Gulfstream Park. – El alazán Watson reaccionó con fuerza en los instantes decisivos para superar al principal favorito, el promocionado debutante Gaelic Legacy, y conquistar “The Proud Man Stakes”, evento central de la jornada dominical del 5 de julio de 2026 en Gulfstream Park. La prueba, con premio de $100,000, se disputó en distancia de cinco furlongs y medio sobre superficie de arena para ejemplares de dos años.

Watson, un hijo de Brethren en Weekend Mischief, por Into Mischief, contó con una magistral conducción del venezolano Samy Camacho y es entrenado por Nicholas J. Tomlinson. El potro pertenece a Arindel, establecimiento que también lo crió en Florida, y alcanzó su primera victoria en apenas su segunda presentación. Gaelic Legacy, que por momentos parecía tener controlada la carrera, cayó vencido con todos los honores y se conformó con la posición de escolta. Etruscan Warrior terminó tercero, mientras el también debutante Candy Cole ocupó la cuarta y última casilla después de animar las acciones en los tramos iniciales.

Los parciales fueron de 23.08 para el primer cuarto de milla, 47.64 en la media milla y 1:00.45 para los cinco furlongs, con tiempo final de 1:07.15. Spicy Taco, It’s Smoking, Regent’s Park y Bourbon On Tap fueron retirados de la competencia. Watson cerró como el segundo favorito en las apuestas y devolvió dividendo de $4.80 por concepto de ganador.