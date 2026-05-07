Weaver confía en Easy Life para el Royal Palm Juvenile Fillies de $125,000 5/7/2026

HALLANDALE BEACH, FL — El entrenador George Weaver llevará este sábado a Easy Life a Gulfstream Park para su debut en el Royal Palm Juvenile Fillies de $125,000, con la esperanza de que la potranca propiedad de R A Hill Stable, BlackRidge Stables LLC y SGV Thoroughbreds tenga un prometedor futuro sobre pista de grama.

“No sabemos con certeza si será mejor en césped o arena, siendo honestos, pero queremos probarla en la grama para ver si tiene el nivel para competir en Royal Ascot”, comentó Weaver.

El Royal Palm Juvenile Fillies compartirá cartel estelar este sábado con el Royal Palm Juvenile, ambos eventos selectivos sobre cinco furlongs en césped para ejemplares de dos años. Los ganadores de cada carrera recibirán un pase automático para una de las seis pruebas juveniles del meeting de Royal Ascot (16 al 20 de junio) en Ascot Racecourse, además de un incentivo de $25,000 para el traslado del ejemplar.

Weaver ha disfrutado de gran éxito en las pruebas Royal Palm desde su creación en 2023. Ese año presentó a Crimson Advocate para ganar el Royal Palm Juvenile Fillies y a No Nay Mets para imponerse en el Royal Palm Juvenile. Posteriormente, Crimson Advocate conquistó el Queen Mary Stakes (G2) en Ascot, mientras No Nay Mets participó en el Norfolk Stakes (G2).

“Es un lugar muy difícil para ganar. Allí se disputa una de las mejores competencias del mundo. No solo se trata de grandes carreras, también hay un ambiente social y una atmósfera extraordinaria”, expresó Weaver, quien además ganó el Royal Palm Juvenile del año pasado con Sandal’s Song, luego tercero en el Norfolk Stakes de Royal Ascot. “Cuando estás allí, sientes que formas parte de algo especial”.

Easy Life, hija del ganador de la Pegasus World Cup Invitational (G1) de 2022, Life Is Good, fue adquirida por $300,000 durante la venta de marzo de OBS.

“Salió de la subasta de dos años con un buen briseo. Tiene velocidad y desde que llegó ha mostrado evolución”, explicó Weaver, quien también contará con Automatic Press en el Royal Palm Juvenile.

J. G. Torrealba tendrá la monta de la potranca, cotizada 6-1 en la línea matutina.

Por su parte, Joker’s Chic, entrenada por Wesley Ward, llegará al Royal Palm Juvenile Fillies con una sola actuación previa, aunque su cuarto puesto dejó un sabor decepcionante. La hija de Practical Joke, propiedad de Twin Oaks Bloodstock LLC, había mostrado gran calidad en sus entrenamientos, especialmente en Palm Meadows, el centro satélite de preparación de Gulfstream Park en Palm Beach County.

“El 15 de marzo trabajó sobre césped en Palm Meadows con Joel Rosario. La colocamos detrás de dos potrancas muy buenas, a dos o tres cuerpos, y ella simplemente se abrió y las pasó con mucha facilidad”, recordó Ward. “Fue un ejercicio realmente impresionante”.

Joker’s Chic, adquirida por $200,000 en la venta de septiembre de Keeneland 2025, mostró velocidad inicial en su debut sobre 4 ½ furlongs en Keeneland, antes de terminar cuarta bajo la conducción de Irad Ortiz Jr.

“Cuando corrió, yo tenía mucha confianza en ella. Salió bien y Irad la colocó en una posición perfecta, pero no mostró ese cambio de velocidad que sí había enseñado en Palm Meadows”, explicó Ward. “Le dije al propietario: ‘Esta debe ser una potranca de césped’. Si corre como trabajó en Palm Meadows, será muy difícil de derrotar”.

Joao Moreira había sido inscrito para montar a Joker’s Chic, pero no pudo liberarse de compromisos en Hong Kong. Joe Bravo tomará su lugar en la silla de la entrenada por Ward, también cotizada 6-1.

Pot’s Right, propiedad de Dew Sweepers, fue instalada como favorita 2-1 en la línea matutina gracias a su convincente victoria debut en Keeneland. La hija de Bolt d’Oro superó una salida lenta para avanzar y ganar por 1 ½ cuerpos en una prueba maiden sobre arena.

La entrenada por Phillip Antonacci regresó posteriormente a Palm Meadows para familiarizarse con la grama mediante un ejercicio de cuatro furlongs realizado el pasado viernes.

Luis Sáez estará en la conducción de Pot’s Right por primera vez. Boots, del establo Arindel, aparece como segunda favorita tras su contundente triunfo por 3 ½ cuerpos en su estreno el 16 de abril en Gulfstream Park. La hija de Brethren, criada por sus propietarios, debutó bajo el entrenamiento de Jorge Delgado y hará su primera presentación ahora para el establo de Carlos David.

Samy Camacho volverá a conducir a Boots.

El miembro del Salón de la Fama Mark Casse contará con dos representantes: Pros and Cons, propiedad de D.J. Stable LLC, y Sass Sass, de Gary Barber. Pros and Cons, hijo del campeón de la Triple Corona Justify, fue adquirido por $375,000, mientras Sass Sass es una hija de War of Will criada por sus propietarios. Ambas debutarán este sábado.

Edwin González montará a Pros and Cons y Martín Chuan estará sobre Sass Sass.

También fueron inscritas Dee Snook, una hija de Sioux Nation nacida en Irlanda y entrenada por Doug O’Neill para Mark B. Davis, y Mo Town Foxy Brown, hija de Mo Town entrenada por Saffie Joseph Jr. para John y Diane Franklin. Ambas harán su estreno.

Leonel Reyes tendrá la monta de Dee Snook y Nick Juárez conducirá a Mo Town Foxy Brown.

Liberty Rings, propiedad de Teresa y David Palmer, llega al Royal Palm Juvenile Fillies tras finalizar tercera, a solo medio cuerpo de la ganadora, en su debut sobre arena el pasado 19 de abril en Gulfstream Park.

Miguel Vásquez repetirá la monta sobre la hija de Awesome Slew entrenada por Nicholas Palmer.