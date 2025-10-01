Enjoy festive endless dining, paired with live Gulfstream Park racing and simulcast races from Churchill Downs on Saturday, May 2nd.
Join in on the Triple Crown action with a full day of live racing and simulcast of the 152nd Kentucky Derby. Enjoy reserved seating in Ten Palms with all-day dining.
$85++ Per Person - Tax and gratuity not included.
Races start at 12:50 PM
Ten Palms Opens at 11:30 AM
MENU
Salad Bar
Fruit Platter
Charcuterie & Cheese
Seafood Bar
Fresh Gulf Shrimp
Cocktail Sauce, Lemon, Tabasco
Carving Station
Turkey, Prime Rib, Ham
Beef Au Jus, Horseradish Cream, Cranberry Sauce
Mains & Sides
Derby Tri-Tip with Coca Cola & Woodford Reserve BBQ Glaze
Rosemary & Thyme Roasted Fingerling Potatoes
Kentucky Sweet Tea Fried Chicken
Mint Julep Glazed Salmon
Brown Sugar Glazed Carrots with Sorghum Butter
Southern BBQ Black-Eyed Peas
Peach & Bourbon Meatballs
Honey Bourbon Grilled Chicken
Derby Classics
Kentucky Hot Brown Slider
Old Forester Butter Charbroiled Oysters on the Half Shell
Kentucky Derby Brunch Biscuits
Burgoo: Kentucky's Famous Stew
LOCATION
Ten Palms | Gulfstream Park
DATE & TIME
Saturday, May 2nd
11:30 AM - 7:30 PM
May 10, 2026RSVP