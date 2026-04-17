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Trelawny capitaliza la adversidad y conquista el Allowance estelar del jueves
NOTICIAS4/13/2026

Trelawny capitaliza la adversidad y conquista el Allowance estelar del jueves

La octava carrera del jueves 2 de abril en Gulfstream Park ofreció un desenlace cargado de emociones en un Allowance disputado sobre 1100 metros en superficie de tapeta. En este interesante compromiso, el potro castaño Trelawny, hijo de Uncle Chuck, emergió como protagonista al capitalizar las circunstancias de carrera para adjudicarse la prueba mejor rentada de la jornada.
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Wyatt’s World debuta con autoridad y deslumbra en Gulfstream Park
NOTICIAS4/12/2026

Wyatt’s World debuta con autoridad y deslumbra en Gulfstream Park

Wyatt’s World dejó una impresión contundente en la cuarta carrera del domingo 29 de marzo en Gulfstream Park, disputada sobre 1200 metros en pista de arena. El hijo de More Than Ready dominó desde el mismo momento de la partida, adueñándose del liderato con autoridad y marcando parciales sólidos hasta detener el cronómetro en 1:10.78, demostrando una velocidad superior al resto del lote.
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