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4/12/2026

Wyatt’s World dejó una impresión contundente en la cuarta carrera del domingo 29 de marzo en Gulfstream Park, disputada sobre 1200 metros en pista de arena. El hijo de More Than Ready dominó desde el mismo momento de la partida, adueñándose del liderato con autoridad y marcando parciales sólidos hasta detener el cronómetro en 1:10.78, demostrando una velocidad superior al resto del lote.