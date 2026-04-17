1/ST Racing
Gulfstream Park
NOTICIAS4/13/2026
La octava carrera del jueves 2 de abril en Gulfstream Park ofreció un desenlace cargado de emociones en un Allowance disputado sobre 1100 metros en superficie de tapeta. En este interesante compromiso, el potro castaño Trelawny, hijo de Uncle Chuck, emergió como protagonista al capitalizar las circunstancias de carrera para adjudicarse la prueba mejor rentada de la jornada.
NOTICIAS4/13/2026
El Championship Meet de Gulfstream Park, celebrado entre el 27 de noviembre de 2025 y el 29 de marzo de 2026, volvió a confirmar su estatus como uno de los escenarios más competitivos y prestigiosos del calendario hípico estadounidense.
NOTICIAS4/12/2026
Wyatt’s World dejó una impresión contundente en la cuarta carrera del domingo 29 de marzo en Gulfstream Park, disputada sobre 1200 metros en pista de arena. El hijo de More Than Ready dominó desde el mismo momento de la partida, adueñándose del liderato con autoridad y marcando parciales sólidos hasta detener el cronómetro en 1:10.78, demostrando una velocidad superior al resto del lote.