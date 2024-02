CHAMPIONSHIP MEET • LIVE RACING WEDNESDAY - SUNDAY • WED - FRI FIRST POST 1:10 PM EST • SAT 3/2 FOUNTAIN OF YOUTH - FIRST POST 11:15 AM EST • SUN FIRST POST 12:10 PM EST •

CHAMPIONSHIP MEET • LIVE RACING WEDNESDAY - SUNDAY • WED - FRI FIRST POST 1:10 PM EST • SAT 3/2 FOUNTAIN OF YOUTH - FIRST POST 11:15 AM EST • SUN FIRST POST 12:10 PM EST •

CHAMPIONSHIP MEET • LIVE RACING WEDNESDAY - SUNDAY • WED - FRI FIRST POST 1:10 PM EST • SAT 3/2 FOUNTAIN OF YOUTH - FIRST POST 11:15 AM EST • SUN FIRST POST 12:10 PM EST •

CHAMPIONSHIP MEET • LIVE RACING WEDNESDAY - SUNDAY • WED - FRI FIRST POST 1:10 PM EST • SAT 3/2 FOUNTAIN OF YOUTH - FIRST POST 11:15 AM EST • SUN FIRST POST 12:10 PM EST •